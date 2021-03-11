وزير الاقتصاد الأرجنتينى يلتقى موظفى صندوق النقد الدولى الشهر الجارى

قال جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي: إن وزير الاقتصاد الأرجنتيني مارتن جوزمان سيلتقي مسئولي صندوق النقد الدولي والمديرة التنفيذية للصندوق كريستالينا جورجيفا في 23 و24 مارس الجاري، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.وأشار رايس إلى أن إجراء محادثات الأرجنتين سيستغرق وقتا.وتخوض الأرجنتين محادثات لإعادة جدولة سداد 45 مليار دولار اقترضتها من برنامج صندوق النقد الدولي لعام2018