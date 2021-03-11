سامى مغاورى يتعاقد رسميًا على «أحسن أب»

تعاقد الفنان سامي مغاوري رسميًا على المشاركة في بطولة "أحسن أب" للفنان علي ربيع والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.وقال مغاوري، لـ«الدستور»، إنه بدأ تصوير أول مشاهده بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية داخل إحدى الشقق السكنية، معربًا عن سعادته بالمشاركة في العمل، مؤكدًا أنه عمل كوميدي بحت يحمل العديد من الأحداث الشيقة في إطار كوميدي، متمنيًا أن ينال إعجاب جمهوره.وتعاقد الفنان مراد مكرم على المشاركة في المسلسل الذي يلعب دور البطولة فيه علي ربيع، خالد عليش، ونجوم آخرون المسلسل من إخراج معتز التوني، وتأليف محمد محمدي وأحمد محيي، ومن إنتاج شركة سينرجي تامر مرسي.