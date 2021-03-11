أحمد عيد مصاب في مسلسل «اختراق 2»

يصور الفنان الكوميدي أحمد عيد مشاهده الأخيرة من مسلسله السعودي الجديد "اختراق 2"، المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم.ويصور عيد حاليًا مشاهد المستشفى بعد تعرضه لحادث خلال السياق الدرامي للعمل الجديد وإصابته بكسر في يده وكدمات في وجهه، رفقة عدد من الفنانين، تحت قيادة المخرج الشاب أحمد حسن، على أن ينتهي من العمل تماما خلال الأسابيع القادمة.وكان مقررًا أن يعرض العمل في رمضان الماضي، لكن تم التأجيل بسبب انتشار فيروس كورونا وتعذر استكمال التصوير.ومسلسل «اختراق 2» يشارك في بطولته الفنان أحمد عيد ونضال نجم ومي سليم وطلال السدر ومحمد العيسى ومها منصور ووائل عبدالعزيز وحسن عيد، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج أحمد حسن.