مي فاروق تطرح أغنية «يا طير» على يوتيوب

طرحت المطربة مى فاروق أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "يا طير"، وذلك على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها بموقع يوتيوب.الأغنية من إخراج بتول عرفة، وإنتاج لايف ستايلز ستوديو، والأغنية من كلمات محمد حسن معوض، وألحان سامر أبوطالب، وتوزيع عمر إسماعيل.وصورت المخرجة الكليب داخل أحد أفضل المناطق الطبيعية بلبنان، حيث أرادت مخرجة الكليب بتول عرفة أن تقدم صورة إبداعية بالكليب تتماشى مع كلمات الأغنية وهى أن حبها لا يتلوث مثل هذه الطبيعة الساحرة.