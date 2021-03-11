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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القباج» خلال تسليم جهاز زواج لفتيات يتيمات: «عيشوا سعداء»

الخميس 11/مارس/2021 - 06:55 م
الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج
ولاء جمال
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أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه رغم انشغال الوزارة بملف الأسر الفقيرة وملف الإعاقة وكذلك المرأة، يتم حاليا الاهتمام بملف مؤسسات الرعاية.

ووجهت "القباج" رسالة لفتيات دور الأيتام خلال تسليمهن جهاز الزواج، بأن الحياة الزوجية الجديدة فيها مودة ورحمة وتكوين منزل.

وأضافت: وزارة التضامن هى حكاية أسرة حيث تعمل الوزارة اعتبارا من برنامج الألف يوم الأولى من حياة الطفل، حتى يخرج للمعاش، لافتة إلى وجود أسر سعيدة وغيرها ممن لديهم المشاكل، وأن السعاة نحن نصنعها بأنفسنا، وطالبتهم بالتعهد مع أنفسهم بأن يكونوا سعداء مع بعض وأن يكون التفاهم هو الأساس بينهم، لافتة إلى أن برنامج "مودة" الذى تنفذه الوزارة لتأهيل الشباب المقبلين للزواج من خلال الاستشارات الأسرية والزوجية.

وأكدت القباج أنها تتحدث اليوم ليست كوزيرة فقط أو كأم، وإنما باعتبارها سيدة مصرية، مؤكدة أن لنا قدوة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى يبدى اهتماما كبيرا بملف الحماية الاجتماعية.

ووجهت الوزيرة أيضا رسالة لأزواج فتيات دور رعاية الأيتام قائلة: "أوصيكم ببناتنا خيرا وخاف الله فيها وهى كذلك وعدم الفضفضة بكلام ليس لصالح الأسرة".

جاء ذلك خلال فعاليات احتفالية وزارة التضامن لتسليم فتيات دور الأيتام تجهيزات الزواج، وذلك في إطار حرص الوزارة على تقديم أوجه الدعم للفتيات الأولى بالرعاية، بحضور أيمن عبد الموجود مساعد الوزيرة لشؤون الجمعيات الأهلية ومحمود شعبان مدير عام الأسرة والطفولة بوزارة التضامن.

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