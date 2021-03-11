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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزيرة الصناعة توضح خطة إنشاء 100 مصنع بالروبيكي

الخميس 11/مارس/2021 - 06:55 م
نيفين جامع
نيفين جامع
دعاء أبو العزم
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قالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، في ردها على استفسار حول خطة الوزارة لإنشاء 100 مصنع بمنطقة الروبيكي إن المرحلة الثالثة من المشروع تضم 100 مصنع للمنتجات الجلدية تامة الصنع بمساحات متنوعة وستكون منطقة مكملة لمنطقة المدابغ وبها مول تجاري لمستلزمات الإنتاج ومعرض دائم.

وأضافت أنه من المقرر الانتهاء من هذه المرحلة نهاية العام الجاري، وسيتم إتاحة تخصيص هذه المصانع لمن يرغب من المستثمرين.

من جانبه، أوضح جمال السمالوطي رئيس غرفة الصناعات الجلدية، أن هناك إقبالا كبيرا على معرض هذا العام سيساهم بشكل كبير في مواجهة حالة الركود التي يعاني منها قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد والذي أدى إلى تراجع الإنتاج إلى 15% فقط مؤكدًا أنه من الموقع أن يساهم هذا المعرض والتقاء الصناع به إلى زيادة حجم الإنتاج إلى 25 % بنهاية 2021.

وأوضح رئيس غرفة صناعة الجلود أن المعرض يقام على مساحة 2500 متر مربع، موضحا أنه يعد من أهم المعارض المتخصصة في صناعة وتجارة الجلود بالشرق الأوسط، ويهدف لزيادة التكامل بين الصناعات الجلدية في مصر وزيادة صادرات القطاع.

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