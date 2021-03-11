محمد محسن يطرح أغنية «النسيان» على يوتيوب

طرح الفنان محمد محسن أحدث أعماله الغنائية التي حملت عنوان النسيان، وذلك عبر قناته بموقع يوتيوب.الأغنية من ألحان وتوزيع الموسيقار خالد عز، وهى من كلمات الشاعر أحمد المالكي، ويعد التعاون الثاني بينهما بعد أغنية «حبايب زمان»، وهى من إخرج حسام حامد.العمل يشهد تعاون للمرة الثانية مع محمد محسن بعد كليب «اسلمي يا مصر»، بمشاركة مدير التصوير عمر صلاح والمنتجين المنفذين بلال الطراوي وهيثم أبوعقرب.