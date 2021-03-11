عصام زكريا يكتب: «أنياب».. عندما اجتمع عدوية بعلي الحجار وحسن الامام بيوسف شاهين!

حمل "أنياب" قدرا من التجريب واللعب يفوق المعتاد، و"ارتكب" أشياء لا يجرؤ سينمائي آخر على ارتكابها، بعضها ابتكارات وبعضها جرائم فنية، وكان يمكن أن يكون فاتحة لطريق جديد، ولكن الخيبة الثقيلة التي مني بها الفيلم في شباك التذاكر، وردود الفعل السلبية التي استقبل بها اعلاميا وداخل الوسط الفني، أدت إلى غلق باب هذا النوع من التجريب لسنوات طويلة، رغم أننا يمكن أن نتتبع تأثير "أنياب" على أعمال مؤلفين مثل رأفت الميهي وماهر عواد وعلى أفلام صنعت بعد "أنياب" بأكثر من عشر سنوات مثل "سمع هس" لشريف عرفة و"آيس كريم في جليم" لخيري بشارة وحتى "مواطن ومخبر وحرامي" لداود عبد السيد. ومن العجيب مثلا أن فكرة الاستعانة بأكبر مطرب شعبي آنذاك، وهو أحمد عدوية، للعب دور دراكيولا مصاص الدماء، تكررت في فيلم انجليزي شهير هو "الجوع" The Hunger إخراج توني سكوت وبطولة كاترين دي نيف وسوزان ساراندون، الذي لعب فيه نجم أغاني البوب الشهير ديفيد بويي دور مصاص دماء، وذلك بعد أكثر من عامين على فيلم محمد شبل!











تجريب أم "جهرشة"؟!

ويختم علي أبو شادي مقاله الحماسي الذي نشر في مجلة "فن" في بداية التسعينيات (أعيد نشره في كتابه "كلاسيكيات السينما المصرية- المجموعة الثانية"، مكتبة الأسرة، 1998) بالإشادة ليس فقط بأفكار الفيلم، ولكن بمستواه الفني وعناصره الفنية:









يصف السلاموني مضمون الفيلم بأنه "نكتة على المستوى السياسي"، وأن مظاهر التجريب فيه مجرد "حركات" و"جهرشة"، وأنه على مستوى التكنيك " فلا تكوين ولا تشكيل ولا اختيار لزاوية كاميرا ولا توجيه لممثل ولا ديكور ولا شئ إطلاقا..وإنما مستوى بدائي تماما في كل هذه المفردات..يؤدي حتى إلى أسوأ مستوى تصوير لمصور جيد مثل محسن نصر..وأسوأ مستوى مونتاج لعادل منير.." كما يصف ماكياج وأقنعة الرعب بأنها.."أكبر كمية قرف في تاريخ السينما المصرية"، ويصف الاستعراضات والأغاني بأنها "ركيكة" "بافتقاد كامل لأي حس استعراضي أو غنائي."!!









فكر جديد.. وتنفيذ بليد

تدور فكرة فيلم "أنياب" عن شابين مخطوبين، هما علي ومنى (علي الحجار في أول ظهور له على الشاشة والمذيعة الممثلة منى جبر)، يذهبان لقضاء ليلة رأس السنة مع بعض الأصدقاء، فتتعطل بهم السيارة على طريق مهجور وسط عاصفة مطرية، ويضطران إلى اللجوء لقصر على الطريق يتبين أنه مسكن لمصاص الدماء الشهير دراكيولا ( أحمد عدوية) وأعوانه وعلى رأسهم خادمه الأحدب شلف (عهدي صادق) ومصاص الدماء المساعد (طلعت زين)، ويكاد الشابان أن يقعا فريسة لمصاصي الدماء، لولا أن مساعد دراكيولا ينقلب عليه، وكذلك خادمه، وما بين هاتين الجملتين اللتين لا تشغلان من زمن الفيلم أكثر من نصف ساعة، من إجمالي ساعة وأربعين دقيقة، نشاهد الكثير من المشاهد الهزلية من خارج الخط الأساسي للقصة، على رأسها مشاهد راوي الفيلم (حسن الإمام) الذي يحدثنا عن أسطورة دراكيولا، وعن أنواع مصاصي الدماء الذين يملأون حياتنا، ويصحب ذلك حكايات قصيرة يظهر فيها عدوية كمصاص دماء في هيئة سباك وسائق تاكسي وميكانيكي وطبيب ومدرس وصاحب عمارة مستغلين، يرفعون الأسعار بشكل جنوني، بينما يظهر علي ومنى في شخصيات مواطنين بسطاء فقراء يتعرضون لهذا الاستغلال. كنا في بداية الثمانينيات، بعد مرور سنوات من الانفتاح الاقتصادي الذي أخل بالبنية القديمة للاقتصاد وتسبب في ارتفاع الأسعار وفي انقلاب الهرم الاجتماعي، مما ورد ذكره في كثير جدا من أفلام هذه الفترة وما بعدها، ولكن الفارق هنا هو المقارنة بين هؤلاء المستغلين ومصاصي الدماء الأسطوريين، وكذلك الشكل الفني الساخر الذي تقدم به هذه الحكايات.









"كاست" عبقري وسينما طفولية

ثانى شىء يتسم فيلم "أنياب" بروح طفولية حرة ومرحة تتجلى مثلا في الاستعانة باثنين من المطربين على طرفي نقيض: أحمد عدوية وعلي الحجار، وكل منهما نجم في مجاله، للعب دوري البطولة الرئيسيين، وفي الاستعانة بالمخرج الشهير حسن الإمام كممثل، أو كما تقول "تترات" الفيلم: "ولأول مرة على الشاشة..يمثل..ويرقص..ويغني..مخرج الروائع حسن الإمام"! ويزداد الأمر طرافة حين ندرك أن حسن الإمام يلعب دور مخرج جاد يسخر من السينما التجارية والميلودرامية، التي يمثل هو شخصيا أحد أبرز رموزها وأكثرهم تعرضا للانتقادات بسببها!









رابع شىء أن بناء الفيلم يعتمد على المحاكاة الساخرة- أو "البارودي" - لقصة دراكيولا، وهو ما يتيح امكانيات كوميدية هائلة، ولكن هذه الامكانيات يفسدها غالبا ثقل دم الايقاع وبلادة المونتاج. مع ذلك، هناك بعض لحظات الضحك الهيستيرية في الفيلم، مثل المشهد الذي يتحدث فيه دراكيولا عن سبب تركه لبلاده وقدومه إلى مصر فيقول أن الناس الذين كان يعيش معهم "دمهم تقيل، بيلطش، زي السم الهاري، هما اللي بقوا يمصوا دمي، إنما هنا الناس دمها خفيف، ما بيبطلوش ضحك"، ثم يشير إلى الأعداد الكبيرة للسكان، ونرى على الشاشة مشاهد لزحام الأتوبيسات والشوارع ودور عرض السينما ومباريات كرة القدم، وندرك أن دراكيولا سيأكل عيش، أو يشرب دم، كما يشاء في هذا البلد، أو على حد قوله "الجنة الموعودة". وبجانب الفكاهة الكامنة في الفكرة وطريقة عدوية المضحكة في الكلام، يبتسم المرء أيضا عندما يفكر في أن الحوار السابق، بالنظر إلى سياق الفيلم، له معنى آخر يشير إلى لصوص البلد وهؤلاء البسطاء بالملايين، الذين يمكن مص دمائهم والتربح من وراءهم بسهولة.











المهم.. تتوالى بعض مشاهد "اسكندرية ليه؟" على شريط الفيديو وتتقاطع مع بعض ما يحدث في القصر، فمثلا يقول يوسف وهبي: "هتتحول إلى جحيم. الأخ هيقتل أخوه"، على قطع لطلعت زين، مساعد دراكيولا، غاضبا، يستعد للتمرد على دراكيولا والاطاحة به ليستولي على الفتاة الجميلة لنفسه. وبعد أن نرى بضعة مشاهد من "اسكندرية ليه؟" ينهض أحمد عدوية دراكيولا فجأة ويوقف جهاز الفيديو معترضا وهو يقول: "دا فيلم غامض. مش فاهم منه حاجة.." وعندما يخبره علي بأن الفيلم حصل على جوائز في مهرجانات كتير يجيبه عدوية: مهرجانات ايه يا حبيبي..أنا عايز فيلم أفهمه..مش ألغاز وحاجات.. ومحتاجات!





حاجات..وسلبيات!

كان يمكن صياغة السيناريو بشكل أفضل، يحقق مزيدا من التشويق والقابلية للتصديق، كما كان يمكن أيضا توجيه الممثلين بشكل أفضل، خاصة عدوية، واظهار حسن الإمام، الرائع في دوره بالمناسبة، بشكل أفضل عن طريق المونتاج، ومن أسوأ الأشياء في الفيلم تلك الأقنعة البدائية، من ذلك النوع الذي يباع على الأرصفة وفي محلات الأطفال، وكذلك ماكياج مصاصي الدماء، والملابس، وبعض تفاصيل أخرى، عادة ما يهملها أصحاب الأعمال التجريبية، بالرغم من أهميتها القصوى في الفن. ويحزن المرء حين يرى أن هذا الفكر اللامع والشجاعة الهائلة يضيعان بسبب قلة التدقيق والاهمال في التفاصيل. ووجود حسن الإمام، ملك الميلودراما التقليدية، في الفيلم يثير هذا التناقض بين سينما قديمة جامدة، تصنع جيدا، مثل أعمال الإمام، وسينما شابة جريئة، رديئة الصنع، مثل "أنياب"!





الرقابة..دعاية

تعرض فيلم "أنياب"، أول أفلام المخرج الراحل محمد شبل (1949- 1996)، لمشاكل كبيرة مع الرقابة، بدأت بمنع عرضه تماما ومصادرة كل نسخه، ثم انتهت بالاكتفاء بحذف بعض مشاهده، وعندما عرض أخيرا، في سبتمبر 1981، تعرض لفشل ذريع وهجوم حاد من النقاد والسينمائيين. مع ذلك اعترف حتى الذين هاجموه بأنه فيلم جديد وجرىء ومختلف. وبالفعل كان "أنياب" شيئا جديدا في زمنه، وهو يظل حتى الآن فيلما استثنائيا في تاريخ السينما المصرية، لا يشبه، ولا يشبهه شىء آخر.من الصعب أن نحدد موقفا محددا من فيلم "أنياب"، وقد أثار الفيلم بالفعل آراء شديدة التناقض بين النقاد، فهاهو علي أبو شادي يكتب عنه:"ربما كان فيلم "أنياب" لمحمد شبل هو الفيلم الوحيد في السينما المصرية الذي حقق مخرجه أقصى درجات الحرية في التعبير وجمع في جرأة وجسارة، ودون تردد، بين الأشكال والأنواع والأجناس والمذاهب السينمائية والفنية ومزج الواقع بالتجريب.. والخيال بالتغريب.. وقد حاول [شبل] في هذه التجربة الأولى أن يقدم سينما شديدة الاختلاف عن السينما السائدة، فاجترأ على موروثاتها الشائعة، وهدم تقاليدها الراسخة، وأعاد تركيب مفرداتها، ببراعة، وبشكل خلاق..وشكل من تلك المعطيات المعروفة، والمكررة، عالما جديدا، متسما بالطرافة، والجدية، والقوة في الموضوع والشكل..والمضمون أيضا"." إن أنياب يمثل تجربة هامة، وإن كانت شديدة الخصوصية، غير مسبوقة في تاريخ السينما المصرية، وغير ملحوقة حتى الآن، برغم مرور عشر سنوات على عرضه الأول في 1981..ساهم في اخراجها للنور تعاون وتآزر مجموعة من المواهب الحقيقية المؤمنة بأن التجديد الحقيقي هو اختراق للسائد وتجاوزه في جرأة وشجاعة، وقدمت مجموعة الاخراج، مدير التصوير محسن نصر، ومهندس الديكور رشدي حامد، والمونتير عادل منير، أفضل مستوياتهم.."على النقيض تماما يهاجم الناقد سامي السلاموني الفيلم بضراوة، ويكتب عنه مقالا طويلا (مجلة الكواكب 8 سبتمبر 1981) تحت عنوان " مغامرة سينمائية جريئة أم مجرد جهرشة؟"، و"الجهرشة" و"أجهرشك" هي إحدى الكلمات العامية المستحدثة آنذاك، والتي يستخدمها المغني أحمد عدوية في إحدى أغاني الفيلم.يتحدث سامي السلاموني في مقاله عن السينما "المجانية" المتحذلقة، التي تتوجه للمهرجانات على حساب الشعب ولا تنجح في تغطية تكاليفها وتبدد الحماس للتجديد، ثم يقول: " فيلم "أنياب" تتحقق فيه كل هذه الشروط كأفضل ما تكون..وبحيث نشعر في النهاية أنه فيلم لم يكن هناك سبب واحد في العالم لصنعه.."إلى الآن، بعد حوالي أربعين عاما على ظهور فيلم "أنياب" يظل الفيلم محيرا ومربكا، كما كان وقت عرضه، فهو تجربة جديدة وطريفة في سينما يغلب عليها الجمود والتكرار الممل للموضوعات والأنواع الفنية والأساليب، ولكنه من ناحية ثانية فيلم ضعيف فنيا بشكل مخجل، ويتعجب المرء من أن يكون مؤلفه ومخرجه محمد شبل على هذا القدر من الألمعية في الأفكار، وعلى هذا القدر من التواضع في تنفيذ هذه الأفكار، ولعل أبسط شىء كان يمكن أن ينقذ الفيلم من أنياب صانعه هو أن يعهد به إلى مونتير موهوب يحذف منه ثلث ساعة على الأقل، ويضبط ايقاعه المترهل إلى حد الشلل أحيانا.تتجلى أفكار شبل التجريبية اللامعة في كثير من عناصر فيلم "أنياب" هذه أهمها:أول شىء يكسر "أنياب" فكرة القوالب والأنواع الفنية، ولو أحببنا أن نوصف الفيلم يمكن أن نطلق عليه "رعب استعراضي غنائي كوميدي سياسي"، ولن تكفي هذه الصفات إذ يجب أن نشير أيضا إلى البعد الواقعي الاجتماعي، بل استخدام بعض المشاهد الوثائقية في الفيلم، ويجب أن نشير إلى أنه يستخدم أحيانا الرسوم المتحركة واسلوب مجلات الكوميكس.يمكن أن نصفه بأنه تجريبي، أو تخريبي، وأنه "ما بعد حداثي"، تلك المدرسة الفنية التي ظهرت بعد "أنياب" بعشر سنوات تقريبا على يد تارانتينو وأخوانه، ويمكن أن نصفه بأنه "ما بعد نوعي"، ذلك الاتجاه الفني الذي يتجاوز مسألة الأنواع والقوالب الثابتة، ويمزج بين الخيالي والتسجيلي والتحريك.ثالث شىء هو استعانة الفيلم بموسيقى حسين ومودي الإمام، ابنا حسن الإمام، في أول مرة لهما كمؤلفين موسيقيين وكممثلين في مشهد أو اثنين، وحسين أصبح من نجوم الموسيقى والتمثيل، فيما أصبح مودي الإمام واحدا من ألمع مؤلفي الموسيقى التصويرية بعد ذلك.كذلك يستعين الفيلم باسم آخر سيصبح له شأن في الغناء والتمثيل بعد سنوات وهو طلعت زين، ويحسب للفيلم أيضا استعانته بالشاعر الراحل عصام عبد الله، الذي يعد من أكثر مؤلفي الأغاني موهبة في الثمانينيات والتسعينيات، ليكتب أغان كوميدية لعدوية. ومن الطرائف المماثلة في "أنياب" أن مساعد المخرج كان عاطف الطيب، وقد استعان به شبل للعب دور سائق تاكسي مستغل! بالاجمال هذا "كاست"- فريق ممثلين- يكفي وحده لصنع فيلم عبقري!خذ عندك أيضا المشهد الذي يجلس فيه دراكيولا مع ضيفيه علي ومنى، ليشاهدا أحد الأفلام على شريط فيديو، ويتبين أنه فيلم "إسكندرية ليه" ليوسف شاهين، الذي كان قد عرض قبل عامين تقريبا من فيلم "أنياب"، وأثار جدلا واسعا بين قلة من المرحبين به، وكثرة من الذين يهاجمونه، ومنهم سامي السلاموني بالمناسبة، الذي انتقد الفيلم بشدة، وحتى في مقاله المشار إليه عن فيلم "أنياب" لم يترك فرصة إلا لمهاجمة "اسكندرية ليه؟" وأعمال يوسف شاهين الأخيرة بشكل عام.للأسف، كما أشرت، تضيع هذه الألعاب واللمحات البارعة في عمل تبدو الكثير من مشاهده وكأنها مادة مصورة خام rushes، لم تجر عليها أي أعمال انتقاء أو مونتاج. وبينما يفترض أننا في عمل موسيقي استعراضي فإن الاستعراضات بدائية جدا، والأغاني بعضها رائع، مثل تلك الأغنية الجماعية التي يشارك فيها كل فريق الفيلم بمن فيهم حسن الإمام بعنوان "كل شىء يشبه لبعضه"، ولكن الفيلم يعج بأغان كثيرة (8 أغان على الأقل) معظمها طويلة أكثر من اللازم، يعاد فيها ترديد الكلمات والأبيات، كانت بحاجة إلى اختزال شديد، يناسب طبيعة السينما وطبيعة الفيلم، خاصة مع رداءة الاستعراضات التي تصاحبها.تعرض الفيلم لمذبحة رقابية، كما هو معروف، فقد انتهى صنع الفيلم وتقدم للرقابة في نهاية صيف 1981، قبل "خريف الغضب" بأيام واغتيال الرئيس السادات بأسابيع، ومن المؤكد أن الأجواء كانت "مكهربة" ولا تحتمل أي إشارات وتلميحات، ومحتاجات!يقول علي أبو شادي في مقاله سالف الذكر: " أثار (الفيلم) هجمة شرسة بدأت باعتراض الرقابة الكامل على عرضه، ثم سماحها بالعرض العام بعد حذف 6 دقائق كاملة من النسخة الأصلية، كانت تضيف الكثير، كما اعترض على عرضه أيضا أساطين ودراكيولات السينما التجارية السائدة، وطالبوا في سابقة تاريخية، بحرق كل نسخه، وحرق النيجاتيف كذلك، فهو، وبكل المقاييس يعد انقلابا كاملا على القيم السينمائية السائدة، ودعوة إلى الثورة عليها."ويعلق محمد شبل على ما حدث للفيلم في تصريحات منشورة في كتاب "إبداع تحت حد السيف" (تأليف رابح بدير- دار نشر وكالة الصحافة العربية، 2017):"أنياب كان فانتازي، لا يستدعي كل هذه الهيستريا التي قوبل بها، وقيل أن شخصية دراكيولا هي الأداء القاطع لشخصيات بعينها. وفسر لي سامي الزقزوق رئيس الرقابة وقتها أني أمس شخصية الرئيس السادات..وعينك ما تشوف إلا النور. وبشكل دراماتيكي تم التحفظ على نسخ الفيلم وتشميعها بالشمع الأحمرفي الوقت الذي كنت سأعرض فيه الفيلم في مهرجان قرطاج."موقف الرقابة، كما يقول شبل، كان أحد أسباب ابتعاد المنتجين عنه بعد ذلك، خاصة أن مشاكل مماثلة حدثت مع فيلمه الثالث "كابوس" (1989)، حتى أن شبل لم يستطع سوى صنع أربعة أفلام فقط في حياته القصيرة.من ناحية ثانية يمكن أن نرى أن موقف الرقابة مثل "دعاية إيجابية" للفيلم من وجهة نظر البعض، وقد تدخل وقتها عدد من المثقفين والفنانين، منهم الكاتب أحمد بهاء الدين ويوسف شاهين ونادية لطفي، في محاولة لايقاف المنع، وبالفعل تم التوصل إلى الاكتفاء بحذف مشهدين طويلين كانا يحملان إشارات سياسية واضحة..إشارات كثر استخدامها بعد ذلك بشكل أكثر تصريحا، وبدون مشاكل، في أعمال مخرجي "الواقعية الجديدة"، خاصة أعمال عاطف الطيب مثلا، الذي كان مجرد مساعد مخرج و"سائق تاكسي" في "أنياب"!