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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أهالي «أولاد الشيخ» بالمنيا في انتظار جثمان عامل قُتل في السعودية

الخميس 11/مارس/2021 - 07:06 م
أهالي أولاد الشيخ
أهالي أولاد الشيخ
المنيا ـ على حسين
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قال كرم خضر، ابن عم "عشري محمد حسين" ابن المنيا، الذي لقي مصرعه بـ5 رصاصات أطلقها عليه سعودي الجنسية بعد نشوب مشاجرة بينهما في سوق بالرياض، إن الجثمان سيصل إلى قرية أولاد الشيخ بمركز مغاغة بالمنيا قبل صلاة المغرب، وسنصلي علية صلاة المغرب ثم نتوجه إلى مقابر العائلة لدفنه.

وأضاف خضر أن مدافن العائلة متواجدة داخل قرية أولاد الشيخ، نافيًا ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر أنه سيتم دفنه في مدينة المنيا، مؤكدًا أن شقيقه هو المرافق له في الطائرة القادمة من السعودية إلى القاهرة.

وعن إجراءات التقاضي ضد المواطن السعودي قال: "همنا كله ندفن الجثمان ونريحه في تربته والإجراءات القانونية اللازمة حيال المواطن سنهتم بها عقب الدفن".

وفي سياق متصل، تابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، مع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض المملكة العربية السعودية، تعويضات ومستحقات العامل "عشري محمد حسين" الذي لقي حتفه بعد إصابته بخمس طلقات نارية من مسدس شخص سعودي بعد نشوب مشاجرة بينهما، كما أصيب ابن أخيه "حسين سامي محمد عوض" بطلقة نارية بذراعه اليمنى عند محاولته الدفاع عن عمه أثناء المشاجرة، فضلا عن متابعة شحن الجثمان بالتنسيق مع القنصلية وموافاة الوزارة بتقرير بذلك فور معرفة باقي الملابسات.

وكلف الوزير الملحق العمالي بالرياض بزيارة المصاب بالمستشفى، ومتابعة حالته أولا بأول، وإبلاغه خالص تعازيه لأهل المتوفى وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان، وتأكيد أن الوزارة والقنصلية تتابعان جميع حقوقهم كاملة نتيجة حادث الاعتداء.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا عاجلا عبر الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه إلى أن العامل الذي لقي حتفه، ويدعى "عشري محمد حسين" وابن أخيه "حسين سامي محمد عوض" المصاب بطلق ناري من محافظة المنيا مركز مغاغة قرية أبناء الشيخ، مشيرا إلى أن السلطات السعودية قامت بالقبض على الجاني ويخضع حاليًا للتحقيق، وتتابع القنصلية العامة بالرياض سير التحقيقات، فضلا عن متابعة المكتب حالة المصاب، والحفاظ على حقوق العاملين المصريين.

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