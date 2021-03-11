سفير الإمارات بالقاهرة يشارك فى احتفال «الطرق الصوفية» بالاسراء والمعراج

وصل منذ قليل، السفير حمد سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، إلى مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، للمشاركة في احتفالات الطرق الصوفية بذكرى الإسراء والمعراج.ويشارك عدد من الشخصيات الدينية والصوفية والعلمية في الاحتفالات الخاصة بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد السيدة نفيسة مساء اليوم، بحضور عدد كبير من شيوخ الطرق الصوفية.