هولندا تستمر في استخدام لقاح أسترازينيكا رغم مخاوف التجلطات الدموية

قال وزير الصحة الهولندي هوجو دي جونج اليوم الخميس، إن بلاده سوف تستمر في استخدام لقاح أسترازينيكا البريطاني السويدي المضاد لمرض كوفيد19- في حملتها التطعيمية، حسبما ذكرت وكالة "أيه إن بي" الهولندية للأنباء.ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، دعمت الجهة الرقابية الأوروبية على الأدوية شركة أسترازينيكا بعد أن تم تعليق استخدام لقاحها في إيطاليا والدنمارك والنرويج.ووفقا لبلومبرج، قالت وكالة الدواء الأوروبية في بيان إن فوائد لقاح أسترازينيكا تستمر في أن تفوق مخاطره، وأنه لا يزال بالإمكان استخدام اللقاح، أثناء إجراء التحقيقات بشأن احتمال تسببه في تجلطات دموية.وتسببت الأنباء عن مخاطر حدوث تجلطات دموية في ردود فعل متباينة بأنحاء الاتحاد الأوروبي.ففي السويد، قالت السلطات إنها لا ترى سببا في وقف استخدام اللقاح. لكن الدنمارك قالت إنها تريد إجراء مزيد من الأبحاث قبل استئناف حملة التطعيم بلقاح الشركة البريطانية السويدية.وقالت إيطاليا اليوم الخميس إنها ستوقف استخدام شحنة لقاح أسترازينيكا المعنية انتظارا لإجراء مراجعة.ووفقا لبيان وكالة الدواء الأوروبية، علقت كل من استونيا وليتوانيا ولوكسمبورج ولاتفيا استخدام الجرعات من شحنة لقاحات أسترازينيكا محل النقاش.وقالت أيسلندا إنها ستعلق أيضا برنامجها للتطعيم بلقاح أسترازينيكا إلى حين معرفة المزيد عن الآثار الجانبية له.