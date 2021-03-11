تجدد تصاعد الأدخنة في حريق مصنع العبور

تجدد تصاعد الأدخنة من موقع حريق مصنع العبور بالمنطقة الصناعية، والذي أسفر عن وفاة ٢٠ شخصا وإصابة ٢٤.حيث واصلت أجهزة الحماية المدنية جهودها لمواجهة الأدخنة في محاولة لمنعها والسيطرة عليها مع استمرار عمليات تبريد الحريق.وكشفت المعاينة أن الحريق قد وقع فى بدروم المصنع، حيث كان يحتوى على مواد قابلة للاشتعال ساهمت فى اشتعال النيران.وكشف تقرير مستشفي السلام التخصصي بالقاهرة عن استقبال 31 حالة من مصابي ووفيات المصنع بينهم 12 جثة مجهولة الهوية، تم التحفظ على 8 منها بثلاجة المستشفى وتحويل 4 جثث إلى مشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة.في سياق آخر؛ كلف اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، مجدى حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، لصرف التعويضات لأسر المتوفين والمصابين.ووجه المحافظ بتشكيل لجنة فنية من المختصين لمعاينة المصنع والمبانى المجاورة ومراجعة اشتراطات الحماية المدنية به والتراخيص.