جابر طايع يستقبل وزير الأوقاف السودانى

استقبل الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، الشيخ نصرالدين مفرح، وزير الأوقاف والشئون الديني السوداني، بمطار القاهرة الدولي، اليوم، لمشاركته في مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الـ31.وتعقد وزارة الأوقاف، المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بعنوان "حوار الأديان والثقافات"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يومي السبت والأحد 13، 14 مارس الجاري، بمشاركة دولية واسعة وعلى مستوى متميز من الوزراء والمفتين.