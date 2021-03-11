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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

جابر طايع يستقبل وزير الأوقاف السودانى

الخميس 11/مارس/2021 - 07:14 م
الشيخ جابر طايع
الشيخ جابر طايع
أميرة العناني
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استقبل الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، الشيخ نصرالدين مفرح، وزير الأوقاف والشئون الديني السوداني، بمطار القاهرة الدولي، اليوم، لمشاركته في مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الـ31.

وتعقد وزارة الأوقاف، المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بعنوان "حوار الأديان والثقافات"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يومي السبت والأحد 13، 14 مارس الجاري، بمشاركة دولية واسعة وعلى مستوى متميز من الوزراء والمفتين.
جابر طايع يستقبل وزير الأوقاف السودانى
جابر طايع يستقبل وزير الأوقاف السودانى
جابر طايع يستقبل وزير الأوقاف السودانى
جابر طايع يستقبل وزير الأوقاف السودانى

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