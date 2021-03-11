محمود عزب يكشف كواليس «منين لفين» على الحياة

يحل الفنان محمود عزب (عزب شو) الليلة ضيفًا على الإعلامي محمد مصطفى شردي وبرنامج "الحياة اليوم" للكشف عن برنامجه الجديد "منين لفين" وكواليس البحث والتنقيب عن المواهب في مدينة الأسمرات.ويكشف "عزب" عن بداية الفكرة وكيف تم الذهاب لمدينة بديلة العشوائيات وما الذي شاهده في المدينة الجديدة والمفاجئات التي لاحظها خلال تصوير البرنامج الذي يذاع على تليفزيون الحياة عصر الخميس والجمعة من كل أسبوع.وتعرض قناة «الحياة» برنامج «منين لفين»، الذي يقدمه الفنان محمود عزب، قريبًا عبر شاشتها، لسرد قصص ومواهب أبناء وبنات حي الأسمرات، وكانت الطفلة مريم بطلة أولى الحلقات وهي طفلة اصبحت أول لاعبة كرة قدم من المناطقة بديلة العشوائيات.