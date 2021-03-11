رئيس البرلمان العربي: مواقف السيسي أعادت هيبة الأمة العربية

بدات اليوم أولى الجلسات التحضيرية «جلسة الواعظات» تمهيدًا لانطلاق المؤتمر الدولي العام الحادي والثلاثين للمجلـس الأعلى للشئون الإسلامية، وتبدأ فعالياته يوم السبت 13 مارس بفندق (جراند نايل تاور) بالقاهرة تحت عنوان: (حوار الأديان والثقافات) برعاية الرئيس الفتاح السيسي.وشارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، هذه الجلسة التحضيرية بحضورعادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي.وفي كلمته رحب معالي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، برئيس البرلمان العربي، مثمنًا حضوره ودعمه لهذا المؤتمر، ومقدمًا التحية لدولة البحرين ملكًا وشعبًا، مبينًا أن هذه الورشة بداية خير لجلسات المؤتمر مع واعظات الأوقاف، مؤكدًا أنه سيكون هناك تعاون مشترك في تجربة الواعظات مع دولة البحرين مثلما كان هناك تعاون مع دولة السودان الشقيقة.وأشار إلى أنه سيتم خلال أيام إصدار كتاب بعنوان: (نساء على عرش مصر) بالتعاون بين وزارة الأوقاف ممثلة في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الثقافة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب من خلال سلسلة "رؤية" للفكر المستنير، بما يؤكد تقدير الحضارة المصرية عبر تاريخها الطويل لدور المرأة.وفي كلمته، أعرب عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي عن سعادته لمشاركته وحضوره هذا المؤتمر العالمي الذي يمثل دور مصر الريادي ومكانتها الدعوية والذي يرعاه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، مقدمًا التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن مواقفه الشجاعة أعادت هيبة الأمة العربية، كما أكد أن مصر جيشًا وشعبًا لهم مواقف عظيمة تجاه الأمة العربية، وأن مصر حصن العرب والبرلمان العربي، مؤكدًا نحن نعتمد على مصر بعد الله (عز وجل) في المواقف التي تحمي الأمة العربية.كما وجه التحية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قائلًا: "الذي يمثل شخصية عالمية مرموقة، لما له من إسهامات ومبادرات عظيمة تخدم الإسلام، معربًا عن حبه لبلده الثاني مصر الشقيقة الكبرى للدول العربية، وتعد السند القوي لأمتنا العربية والإسلامية لما لها من مواقف عظيمة وتضحيات كبيرة في خدمة الأمة العربية.ووجه رسالة إلى السيدات الواعظات بوزارة الأوقاف المصرية بأن عليهن دورًا كبيرًا في تحمل الأمانة في الدعوة ونشر الإسلام الوسطي والفكر المستنير في ربوع العالم، مشيدًا بهذه التجربة العظيمة والجهد الذي بذلته وزارة الأوقاف في إعداد وتأهيل الواعظات.