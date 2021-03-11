نقيب المحامين يطالب بعدم «التأبيد» فى موضع النقيب العام

خاطب رجائي عطية، نقيب المحامين، المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن ما أسماه عدم التأبيد في موضع النقيب العام.أشار إلى أن الفقرة الثانية من المادة 136 من قانون المحاماة كانت تنص على أنه لا يجوز للنقيب أن يترشح لأكثر من دورتين متصلتين تحقيقًا لمبدأ عام بالدستور المصري واتجاه موجود في القوانين والتشريعات المصرية.أوضح أن نقابة المحامين تطلب إصدار نص واحد يلغي إلغاء الفقرة الثانية من المادة 136 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، ويعود النص إلى حالته قبل هذا الإلغاء الذى تضمنته المادة الرابعة من القانون رقم 147 لسنة 2019 وجاء نص الخطاب كالتالي: