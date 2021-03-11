منة شلبي تقطع إجازتها من أجل عملين عقب رمضان

تعاقدت الفنانة منة شلبي على عملين مؤخرًا لتصورهما بعد فترة طويلة قضتها كإجازة من العمل عكفت خلالها على اختيار أعمالها الماضية.صورت منة 4 أيام من مسلسلها الجديد "ليه لأ 2" للعرض عقب الموسم الرمضاني على إحدى المنصات الإلكترونية التي تناقش فيه قضايا المرأة المصرية وما تواجهه من عقبات، وتدور أحداث المسلسل في 15 حلقة من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم وسيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين وإخراج مريم أبوعوف.وتدخل منة شلبي خلال الساعات القادمة لوكيشن المخرج شريف عرفة واحدث أفلامه "الجريمة" لتعود للعمل مع أحمد عز من جديد، حيث تقدم شخصية الحبيبة التي تقلب حياة أحد المجرمين وتسانده وقت مطاردته من كل الأطراف، مقررا عرضه خلال عيد الأضحى القادم.