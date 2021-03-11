وزيرة الصناعة: بناء 100 مصنع لمنتجات الجلود بالروبيكي نهاية 2021

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على الارتقاء بقطاع الصناعات الجلدية باعتباره أحد أهم القطاعات الصناعية بالاقتصاد القومي وتفي باحتياجات السوق المحلي وتوفر الآلاف من فرص العمل بمراحل الإنتاج المختلفة بدءًا من الدباغة ووصولًا الى المنتجات تامة الصنع، مشيرةً إلى أن معرض القاهرة الدولي للجلود يعد أحد أهم المعارض المقامة في قطاع المنتجات الجلدية بمنطقة الشرق الأوسط، حيث يسهم في زيادة تنافسية المنتجات الجلدية المصرية وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق وزيادة صادرات المنتجات الجلدية المصرية للسوقين الإقليمي والعالمي.جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة لفعاليات الدورة الـ 15 لمعرض القاهرة الدولي للجلود ويقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات خلال الفترة من 11-13 مارس الجاري وتشارك به 74 شركة مصرية في قطاعات الأحذية والمنتجات الجلدية ومستلزمات الانتاج إلى جانب مشاركة لشركتين من تركيا وشركة ايطالية وعارضين من سوريا.وقالت الوزيرة إن الدولة تسعى خلال المرحلة الحالية لجعل مصر مركزًا اقليميًا ودوليًا لصناعة وتصدير المنتجات الجلدية والاستفادة من الميزات التنافسية والمقومات الصناعية الكبيرة التي تمتلكها مصر في هذا الصدد وتشمل توافر المواد الخام وتوافر التكنولوجيات والإمكانات الصناعية بمدينة الجلود بالروبيكي، مشيرةً إلى استعداد الوزارة لجلب الخبرات والتكنولوجيات العالمية في مجال صناعة الجلود بهدف إحداث نقلة نوعية في صناعة الجلود المصرية وبصفة خاصة فيما يتعلق بالتصميمات الحديثة للمنتجات النهائية.وأشارت إلى أهمية الاستفادة من هذا المعرض الهام في فتح اسواق جديدة امام صادرات الجلود المصرية للاسواق العالمية وبصفة خاصة أسواق الدول العربية ودول القارة الافريقية، مشيرةً الى ان مشاركة مشترين من دول العراق ولبنان وسوريا وليبيا بفعاليات المعرض تمثل فرصة متميزة لنفاذ المنتجات الجلدية المصرية لهذه الأسواق الهامة.