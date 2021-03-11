انطلاق مناورات التمرين السعودى الأمريكى «مخالب الصقر 3» الأسبوع المقبل

أنهت القوات البرية الملكية السعودية الاستعدادات لانطلاق التمرين المشترك "مخالب الصقر 3" مع القوات البرية الأمريكية، بهدف تعزيز التعاون العسكري المشترك بينهما.وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم، أن التمرين الذي ستنطلق فعالياته الأسبوع القادم في المنطقة الشمالية الغربية، يأتي امتدادًا للتمارين المشتركة بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمفاهيم ورفع الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية.