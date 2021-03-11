«جوتيريش» يحذر من مخاطر موت ملايين بسبب المجاعات

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الخميس، مجلس الأمن من مخاطر موت «الملايين جوعا» في العالم حال لم تتخذ خطوات فورية.وقال خلال اجتماع في مجلس الأمن حول الرابط بين الجوع والأمن تنظمه الولايات المتحدة، ان التقلبات المناخية وجائحة كورونا تفاقم هذه المخاطر، موضحا أنه في 30 بلدا بات أكثر من 30 مليون شخص قريبين من المجاعة.وأضاف: «رسالتي بسيطة: في حال لم تؤمنوا الغذاء للناس تؤججون النزاعات»، منتقدًا مسئولية الإنسان في التسبب بالمجاعة.وتابع: «لم تعد المجاعة والجوع مسألة نقص في الغذاء، باتت اليوم أساسا من صنع الإنسان- واستخدم كلمة عمدا.. من غير المقبول أن يكون هناك مجاعة في القرن الـ21».وذكر جوتيريش أنه في نهاية 2020 كان أكثر من 80 مليون شخص يعانون من الجوع الحاد بسبب النزاعات وعدم الاستقرار بزيادة نسبتها 20% خلال عام.وحذر من أن توقعات العام 2021 تشير إلى الاستمرار في هذا الاتجاه المخيف، موضحًا أن ذلك يثبت أن أزمات الجوع تتفاقم وتنتشر في منطقة الساحل والقرن الإفريقي وتتسارع في جنوب السودان واليمن وأفغانستان.وأضاف تفاديا لكارثة ستلحق بـ34 مليون امرأة ورجل وفتاة وصبي، ووجهت الأمم المتحدة ووكالاتها نداء لـ«تحرك عاجل» لتأمين موارد إضافية بقيمة 5،5 مليار دولار.