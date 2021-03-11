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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انطلاق احتفالية «التضامن» لتسليم فتيات دور الأيتام تجهيزات الزواج

الخميس 11/مارس/2021 - 08:36 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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بدأت منذ قليل فعاليات احتفالية وزارة التضامن لتسليم فتيات دور الأيتام تجهيزات الزواج، في إطار حرص الوزارة على تقديم أوجه الدعم للفتيات الأولى بالرعاية، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وأيمن عبد الموجود مساعد الوزيرة لشئون الجمعيات الأهلية ومحمود شعبان مدير عام الأسرة والطفولة بوزارة التضامن.

وقال محمود شعبان مدير عام الأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعى، "إن أبناء دور الأيتام أولادنا وسنواصل العمل معاهم"، لافتا إلى أن دعم الدكتورة نيفين القباج لأبناء الأيتام يكون بشكل مستمر حيث تحرص على توفير أوجه الرعاية بجانب أيضا توفير تجهيزات العرائس مثلما يحدث اليوم.

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