انطلاق احتفالية «التضامن» لتسليم فتيات دور الأيتام تجهيزات الزواج

بدأت منذ قليل فعاليات احتفالية وزارة التضامن لتسليم فتيات دور الأيتام تجهيزات الزواج، في إطار حرص الوزارة على تقديم أوجه الدعم للفتيات الأولى بالرعاية، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وأيمن عبد الموجود مساعد الوزيرة لشئون الجمعيات الأهلية ومحمود شعبان مدير عام الأسرة والطفولة بوزارة التضامن.وقال محمود شعبان مدير عام الأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعى، "إن أبناء دور الأيتام أولادنا وسنواصل العمل معاهم"، لافتا إلى أن دعم الدكتورة نيفين القباج لأبناء الأيتام يكون بشكل مستمر حيث تحرص على توفير أوجه الرعاية بجانب أيضا توفير تجهيزات العرائس مثلما يحدث اليوم.