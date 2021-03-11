حسن مدني: واعظات الأوقاف كتبن أسماءهن في سجل الشرف

شكر الدكتور حسن مدني، رئيس إذاعة القرآن الكريم، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على اهتمام الوزارة بالمرأة داعية وقيادية، قائلا: «على يديه تم كسر الجمود في تولية المرأة المناصب القيادية في وزارة الأوقاف حيث تم تكليف 14 قيادة نسائية».وأضاف «مدني» خلال الجلسة التحضرية اليوم لمؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن للواعظات دور بارز على المستوى المحلي والعالمي وسجلن جهودهن المتميزة في مجال الدعوة وأدائهن المشرف فيما أسند إليهن من مهام دعوية، في سجل الشرف الخالد عبر التاريخ.وأكد أن المرأة استطاعت أن تقف جنبًا إلى جنب في بناء الأسرة مع الرجل، وأن واعظات وزارة الأوقاف ما هن إلا نتاج مثمر وطيب لما تقوم به وزارة الأوقاف من جهود دعوية، مثمنا جهود وزارة الأوقاف الدعوية في الارتقاء بالمستوى العلمي والثقافي للواعظات من خلال دورات التدريب المكثفة ومعسكرات العمل الدعوي المتميزة، مما كان له أكبر الأثر في تقديم هذا النتاج الطيب وهن واعظات وزارة الأوقاف، مضيفًا أنهن يسهمن بجد في تصحيح المفاهيم ونشر الفكر الوسطي المستنير.