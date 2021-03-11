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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السماح للسعوديين بالسفر وفتح المطارات في 17 مايو

الخميس 11/مارس/2021 - 07:03 م
الطيران المدني السعودي
الطيران المدني السعودي
وكالات
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كشفت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي اليوم، عن السماح بالسفر وفتح مطارات المملكة بشكل كامل في السابع عشر من شهر مايو المقبل.

وقالت الهيئة في بيان لها مساء اليوم، إنه تم تعديل موعد السماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى الخارج، ورفع تعليق رحلات الطيران الدولي بشكل كامل وفتح مطارات المملكة بحيث يكون الموعد الجديد ابتداء من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين 17 مايو المقبل.

جاء ذلك في خطاب عاجل وجهته الهيئة إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات السعودية، إذ أشعرتهم بتغيير الموعد الذي كان مقررا سابقا وهو 31 مارس الحالي إلى الموعد الجديد.

وأكدت الهيئة ضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات اللازمة التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي وباء كورونا في المملكة، مستثنية من تنفيذ قرار السماح بالسفر والعودة الدول التي تقرر اللجنة تعليق السفر إليها أو القدوم منها بسبب تفشي وباء كورونا المستجد بها.

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