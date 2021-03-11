رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الفيوم يوجه بمراجعة أسعار تقنين أراضي أملاك الدولة

الخميس 11/مارس/2021 - 06:29 م
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري
الفيوم - زينب علاء
طباعة
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لقاءً موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن الوحدات القروية، للوقوف على ما تم إنجازه بملف أراضي أملاك الدولة بمختلف المراكز والقرى، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء مجالس المدن، ووكيل وزارة التموين، ومدير إدارة املاك الدولة بالديوان العام، ورؤساء الوحدات القروية بالمراكز، ومسئولي وحدة البنية المعلوماتية بالمحافظة، ومسئولي مشروع توزيع البوتجاز بالمحافظة.

في بداية اللقاء قال محافظ الفيوم، إن كل رئيس وحدة محلية مسئول مسئولية كاملة عن الوحدة المحلية المكلف بها وما يحدث بكل قرية، موجهًا بسرعة التحرك والإستجابة لمطالب المواطنين والربط المباشر مع كافة الإدارات الخدمية بنطاق الوحدة، مشددًا أنه لن يسمح بأي تقصير في العمل، لتقديم الخدمة للمواطن بأعلى كفاءة وأسرع وقت، وضرورة التواجد الميداني مع المواطنين للوقوف على مشاكلهم وسرعة حلها.

تناول اللقاء مناقشة ما تم إنجازه من أعمال بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، بالإضافة الى مراجعة معدلات الأداء والعقود التي تم إعتمادها من لجان البت، والمستهدف أداءه بكل وحدة محلية، والمطابقة بالموافقات العسكرية لكل قرية، ووجه المحافظ مسئولي الأملاك بمراجعة تخفيض أسعار التقنين لمنازل المواطنين التي أقل من 100 متر.

وأكد المحافظ، أن تراخيص البناء سارية بكافة المراكز والقرى، عدا مدينة الفيوم، لحين إصدار الاشتراطات الجديدة لتنظيم البناء، موجهًا بمراجعة كافة تراخيص العقارات التي يوجد به جراجات، مع اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، مشددًا بعدم تغيير نشاط الجراجات، أو التصالح عليها.

وأضاف محافظ الفيوم، أنه سيتم وضع ضوابط محكمة واجراءات واضحة لصناديق الخدمات الخاصة بالوحدات المحلية، والعمل باستمارات صرف مالية محددة، مع مراجعة أصول الدولة بالقرى، لتعظيم الايرادات، في إطار توجه الدولة للشمول المالي.

كما وجه المحافظ رؤساء مجالس المدن والقري بمركزي اطسا ويوسف الصديق، بالمتابعة المستمرة للمشروعات التي تم البدأ في تنفيذها بمبادرة حياة كريمة، وتحديد أماكن إضافية لانشاء مجمعات خدمية وصناعية بالقرى التي تشملها المبادرة، موجهًا رئيس مدينة اطسا بتوفير قطعة أرض على مساحة 5 أفدنة بمدينة اطسا لإقامة مستشفى متكاملة بسعة 200 سرير، ضمن مبادرة حياة كريمة.

وخلال الاجتماع، استعرض نائب المحافظ، مع رؤساء المدن والوحدات القروية، خطة وضوابط المحافظة، في الموافقة على تراخيص شبكات المحمول، وتركيب ماكينات الصراف الألي ATM، فضلًا عن تراخيص محطات تمويل الغاز للسيارات، لافتًا الى سرعة توفير قطع أراضي أملاك دولة لإنشاء محطات لتمويل السيارات بالقرى، وسرعة إنهاء اجراءات تراخيص العقارات التي سيقام عليها شبكات المحمول.

كما استعرض سكرتير عام المحافظة المساعد، الكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية رقم 58 لسنة 2021، الخاص بإنشاء مراكز لإصدار تراخيص المحال العامة، وأليات إنشاء اللجنة العليا للتراخيص، على أن تكون برئاسة أحد المختصين العاملين بالوحدة المحلية، وعضوية ممثلين عن كل من مديرية الأمن، والأمن الصناعي، ومديرية الصحة، وجهاز شئون البيئة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

موضوعات متعلقة

أول طلب لـ كارتيرون من إدارة الزمالك

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

وفاة امرأة سقطت من «السادس» هربًا من محاولة اغتصابها فى النزهة

قرينة الرئيس: مصر استطاعت تحقيق طفرة غير مسبوقة فى دعم وتمكين المرأة

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تمهيد الطرق الترابية

image description

انطلاق اللجان السكانية بأسيوط وإدراج قرار تفعيلها

image description

ضبط صيدليات بها أدوية مهربة بدمياط

image description

جامعة أسيوط تستعد لإطلاق ورشتها الدولية لمنظار الصدر الجراحي

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف طريق «الهدار - الجمسة» بمدينة ساحل سليم

الأكثر قراءة

اضطرابات فى حالة الطقس الأسبوع المقبل.. و«الأرصاد» تُحذر المواطنين

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

رابط وزارة القوى العاملة لتسجيل العمالة المصرية بالخارج «سجل نفسك»

مقرر شهر مارس للصف الأول الإعدادي 2021

رامز جلال يواصل «رامز مريض نفسي» 2021 مع مطالب إيقافه.. والحكم 7 أبريل

الأحد.. الأرض على موعد مع ذروة شهب «جاما نورميدس»

أيام زمان

سقط مغشيًا عليه.. فنان شهير حمل فنانة بدينة لمسافة طويلة

«إنت اللي معندكش ملامح نصورها».. معارك محمد عوض مع المصورين

«اتهم بتهريب أموال معهما».. تفاصيل علاقة فريد الأطرش براقصتين يهوديتين

«حسنين ومحمدين»... قصة لحن «التعارف» بين الوسيمي وموسيقار الأجيال

مقالات الرأي
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا «كيف ترى المرأة نفسها»
جلال حمام
نصيحة مواطن أمريكى لرئيس الولايات المتحدة
مدحت بشاى
الصوم الكبير وحضارة الحب
أحمد بهاء الدين شعبان
على رأسها ريشة!
المزيد

الثقافة

قريبًا.. «منافى الرب» على مسرح ثقافة الخارجة بالوادى الجديد

«يهود مصر القديمة» كتاب جديد لشريف شعبان عن دار الرواق

النبي النائم.. خرافة صندوق الأسرار ونحت تمثال أبي الهول

المركز القومي للترجمة يحتفل باليوم العربي للمكتبات