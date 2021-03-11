محافظ الفيوم يوجه بمراجعة أسعار تقنين أراضي أملاك الدولة

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لقاءً موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن الوحدات القروية، للوقوف على ما تم إنجازه بملف أراضي أملاك الدولة بمختلف المراكز والقرى، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء مجالس المدن، ووكيل وزارة التموين، ومدير إدارة املاك الدولة بالديوان العام، ورؤساء الوحدات القروية بالمراكز، ومسئولي وحدة البنية المعلوماتية بالمحافظة، ومسئولي مشروع توزيع البوتجاز بالمحافظة.في بداية اللقاء قال محافظ الفيوم، إن كل رئيس وحدة محلية مسئول مسئولية كاملة عن الوحدة المحلية المكلف بها وما يحدث بكل قرية، موجهًا بسرعة التحرك والإستجابة لمطالب المواطنين والربط المباشر مع كافة الإدارات الخدمية بنطاق الوحدة، مشددًا أنه لن يسمح بأي تقصير في العمل، لتقديم الخدمة للمواطن بأعلى كفاءة وأسرع وقت، وضرورة التواجد الميداني مع المواطنين للوقوف على مشاكلهم وسرعة حلها.تناول اللقاء مناقشة ما تم إنجازه من أعمال بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، بالإضافة الى مراجعة معدلات الأداء والعقود التي تم إعتمادها من لجان البت، والمستهدف أداءه بكل وحدة محلية، والمطابقة بالموافقات العسكرية لكل قرية، ووجه المحافظ مسئولي الأملاك بمراجعة تخفيض أسعار التقنين لمنازل المواطنين التي أقل من 100 متر.وأكد المحافظ، أن تراخيص البناء سارية بكافة المراكز والقرى، عدا مدينة الفيوم، لحين إصدار الاشتراطات الجديدة لتنظيم البناء، موجهًا بمراجعة كافة تراخيص العقارات التي يوجد به جراجات، مع اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، مشددًا بعدم تغيير نشاط الجراجات، أو التصالح عليها.وأضاف محافظ الفيوم، أنه سيتم وضع ضوابط محكمة واجراءات واضحة لصناديق الخدمات الخاصة بالوحدات المحلية، والعمل باستمارات صرف مالية محددة، مع مراجعة أصول الدولة بالقرى، لتعظيم الايرادات، في إطار توجه الدولة للشمول المالي.كما وجه المحافظ رؤساء مجالس المدن والقري بمركزي اطسا ويوسف الصديق، بالمتابعة المستمرة للمشروعات التي تم البدأ في تنفيذها بمبادرة حياة كريمة، وتحديد أماكن إضافية لانشاء مجمعات خدمية وصناعية بالقرى التي تشملها المبادرة، موجهًا رئيس مدينة اطسا بتوفير قطعة أرض على مساحة 5 أفدنة بمدينة اطسا لإقامة مستشفى متكاملة بسعة 200 سرير، ضمن مبادرة حياة كريمة.وخلال الاجتماع، استعرض نائب المحافظ، مع رؤساء المدن والوحدات القروية، خطة وضوابط المحافظة، في الموافقة على تراخيص شبكات المحمول، وتركيب ماكينات الصراف الألي ATM، فضلًا عن تراخيص محطات تمويل الغاز للسيارات، لافتًا الى سرعة توفير قطع أراضي أملاك دولة لإنشاء محطات لتمويل السيارات بالقرى، وسرعة إنهاء اجراءات تراخيص العقارات التي سيقام عليها شبكات المحمول.كما استعرض سكرتير عام المحافظة المساعد، الكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية رقم 58 لسنة 2021، الخاص بإنشاء مراكز لإصدار تراخيص المحال العامة، وأليات إنشاء اللجنة العليا للتراخيص، على أن تكون برئاسة أحد المختصين العاملين بالوحدة المحلية، وعضوية ممثلين عن كل من مديرية الأمن، والأمن الصناعي، ومديرية الصحة، وجهاز شئون البيئة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء.