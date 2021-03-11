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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

المجلس الدولي للممرضات والممرضين: كورونا يهدد مستقبل المهنة

الخميس 11/مارس/2021 - 06:27 م
المجلس الدولي للممرضات
المجلس الدولي للممرضات
وكالات
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حذّر المجلس الدولي للممرضات والممرضين الخميس، من أن ثقل أعباء العمل ونقص الموارد والتوتر المهنيّ تدفع طاقم التمريض إلى مغادرة المهنة، إضافة إلى وفاة ما لا يقلّ عن ثلاثة آلاف منهم نتيجة فيروس كورونا.

يعتبر المجلس الذي يتخذ جنيف مقرا، ويمثل أكثر من 130 اتحادا وطنيا يزيد عدد أعضائها في العالم عن 27 مليون ممرضة وممرض، أن تأثير كوفيد-19 في نقص عدد الممرضين وتقاعد عدد منهم يهدد مستقبل المهنة التي صارت تتعرض لضغط إضافي منذ عام.

والمجلس الذي يوصى طاقم التمريض بالتلقيح ضد كورونا، يعلم بوفاة ثلاثة آلاف ممرضة وممرض، لكنه يقدّر أن العدد أعلى مما تكشفه الاحصائيات الرسمية، وفق ما جاء في تقرير له بعد عام من تصنيف منظمة الصحة العالمية المرض كجائحة.

وقالت رئيسة المجلس أنيت كينيدي في بيان إنها "قلقة للغاية بشأن حالة مهنة التمريض، نتيجة الصدمات العقليّة والجسديّة التي تعرضت لها الممرضات والممرضون طوال العام الماضي ونتيجة وجود خطر معاناة عدد منهم من اضطراب ما بعد الصدمة".

وأضافت أن "الضغط على الممرضات والممرضين غير مقبول وليس من المستغرب أن يشعر الكثير من زملائنا المتضررين بأنهم لم يعد بإمكانهم الاستمرار في أداء الوظائف التي يقدّرونها".

بدأ العالم مواجهة الجائحة في وجود نقص بنحو ستة ملايين ممرضة وممرض.

وذلك دون النظر إلى سوء تجهيز النظام الصحي لحالة الطوارئ العالمية، إذ افتقدت دول عدة إلى أسرة إنعاش وأجهزة تنفس اصطناعي وتكنولوجيات أخرى، ناهيك عن غياب ما يكفي من تجهيزات الوقاية.

أدى ذلك لتعرض طاقم التمريض إلى "ضغط لا يطاق"، لدرجة تسجيل ارتفاع كبير في عدد الممرضات والممرضين الذين ينوون مغادرة المهنة. وحذر المجلس الدولي من وجود احتمال لـ"رحيل" الطاقم.

وكشفت دراسة أجراها المجلس الدولي للممرضات والممرضين أن نحو اتحاد من كل ستة في 60 بلدا شملته الدراسة سجّل ارتفاعا في عدد المغادرين لمهنة التمريض.

كما يفكر آخرون في التقاعد بعد الجائحة.

بالنسبة للمدير العام للمجلس الدولي هاورد كاتون، تظهر المعطيات الجديدة أن صعوبة الإبقاء على طاقم التمريض الخبير وعالي المستوى، نتيجة الجائحة التي توقع القطاع حصولها منذ وقت طويل، صار واضحا.

وقال "بعد مرور عام، أصبحت الممرضات والممرضون على حافة الهاوية: تأثير كوفيد-19 على الرعاية التمريضية حقيقي للغاية، فهو يشكل تهديدا وشيكا على سلامة أنظمتنا الصحية وصلابتها، وهو تهديد يمكن أن يتفاقم أكثر".

وقدّر المجلس الدولي أن تأثير كوفيد في النقص الحالي في طاقم التمريض وخروج أربعة ملايين ممرضة وممرض على التقاعد بحلول عام 2030 يمكن أن يؤدي إلى تراجع عدد الطاقم بعشرة ملايين من بين 27 مليون ممرضة وممرض في العالم.

واعتبر أن هذه التوقعات القاتمة يجب أن تحضّ الحكومات على الاستثمار في القطاع قبل فوات الأوان.

ودعا المجلس الدولي للممرضات والممرضين الحكومات إلى عدم الاكتفاء بالتوظيف، بل عليها اتخاذ تدابير لتجنّب رحيل طاقم التمريض الخبير، لأن تدريب ممرضة أو ممرض يتطلب بين ثلاثة وأربعة أعوام، وزمنا أطول حتى يكتسبوا الخبرة الضرورية ليصيروا متمرسين في مجالهم.

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