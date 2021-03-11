السجن 5 سنوات عقوبة المروجين لارتكاب الجرائم الإرهابية

واجه قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، الترويج للأفكار الداعية لارتكاب أعمال إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى.ووفقا للمادة( 28) يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من روج أو أعد للترويج بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى.ويُعد من قبيل الترويج غير المباشر، الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف، وذلك بأي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة.وتشير المادة إلي أن عقوبة السجن تكون مدة لا تقل عن سبع سنين، إذا كان الترويج داخل دور العبادة، أو بين أفراد القوات المسلحة، أو قوات الشرطة، أو في الأماكن الخاصة بهذه القوات.ويُعاقب بات العقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال، ولو بصفة وقتية، بقصد طبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.