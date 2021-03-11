«مستثمرو بدر»: التعليم الفني أساس النهوض بقطاع الصناعة

أكد المهندس بهاء العادلي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر، أهمية دور التعليم الفني في النهوض بقطاع الصناعة والعمل على تطويره، لافتًا إلى أن الاتحاد يولي اهتمامًا كبيرًا بدعم هذا القطاع.وأضاف «العادلي» في تصريحات لـ«الدستور» أن المصانع تتولى تدريب طلبة المدارس الفنية في الإجازات وأثناء الدراسة، ويتم التدريب على استخدام أحدث الآلات والمعدات لمواكبة تطوير الصناعة والقدرة على منافسة المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.وثمن عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر، دور القيادة السياسية في دعم القطاع الصناعي خلال الفترة الأخيرة، والقدرة على التصدى للتداعيات الاقتصادية السلبية الناتجة عن وباء كورونا.