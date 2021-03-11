أهالي الضحايا ينتظرون خروج الجثامين من مصنع العبور

تواجد أهالي ضحايا حريق مصنع ملابس العبور بمحيط وقوع الحادث لانتظار خروج باقي جثامين الضحايا الذين لم يكشف عن هويتهم بعد.ونشب حريق صباح اليوم بمصنع ملابس جاهزة مكون من 4 طوابق بمنطقة إسكان الشباب بمدينة العبور، وفور اندلاعه تم الدفع بـ٦ سيارات إسعاف و١٥ سيارة إطفاء، وأسفر عن مصرع ٢٠ تم توزيعهم على مستشفى السلام بالقاهرة ومستشفى الصحة النفسية بالخانكة، وإصابة ٢٤ تم نقلهم لمستشفى بلبيس بالشرقية والسلام بالقاهرة.