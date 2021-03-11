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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير 17 محضرا متنوعا في حملة رقابية ببني سويف

الخميس 11/مارس/2021 - 06:21 م
حملة رقابية ببني
حملة رقابية ببني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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واصلت لجنة حماية المستهلك ببني سويف، جهودها في ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري واحتكار السلع والتلاعب في أسعار السلع التموينية والأساسية بمختلف أنواعها.

حيث قامت اللجنة بتنظيم حملة رقابة تموينية وصحية "مفاجئة "بمركز ومدينة بني سويف، شملت كافيهات ومحال تجارية ومطاعم ومحلات جزارة ومراكز طبية وغيرها، والتي أسفرت عن تحرير 4 محاضر لاصحاب محلات جزارة للذبح خارج المجزر الحكومي، و3 محاضر لمحلات سوبرماركت لعدم وجود شهادة صحية، و6 محاضر لمنشآت تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير بيع.

فيما تم تحرير 4 محاضر لمنشآت طبية لإدارتها بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتم التحفظ على 40 كجم من اللحوم والأدوية مجهولة المصدر، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.
تحرير 17 محضرا متنوعا في حملة رقابية ببني سويف
تحرير 17 محضرا متنوعا في حملة رقابية ببني سويف
تحرير 17 محضرا متنوعا في حملة رقابية ببني سويف
تحرير 17 محضرا متنوعا في حملة رقابية ببني سويف
تحرير 17 محضرا متنوعا في حملة رقابية ببني سويف
تحرير 17 محضرا متنوعا في حملة رقابية ببني سويف
تحرير 17 محضرا متنوعا في حملة رقابية ببني سويف
تحرير 17 محضرا متنوعا في حملة رقابية ببني سويف
تحرير 17 محضرا متنوعا في حملة رقابية ببني سويف
تحرير 17 محضرا متنوعا في حملة رقابية ببني سويف

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