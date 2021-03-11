غدًا.. انقطاع الكهرباء عن بعض مناطق السويس

أعلنت محافظة السويس، انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق السكنية، غدًا الجمعة.وذكر بيان أنه سيتم قطع التيار الكهربائي عن مناطق: مساكن الغريب اللوكس والمسرح ومدرسة الفنية بنات ومحلات شارع بورسعيد.وأضاف البيان أن التيار الكهربائي سيتم فصله عن المناطق السالف ذكرها من التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا بسبب إجراء بعض أعمال الصيانة الدورية بشبكة الكهرباء.