«يهود مصر القديمة» كتاب جديد لشريف شعبان عن دار الرواق

صدر حديثًا عن دار الرواق كتاب "يهود مصر القديمة" للباحث التاريخي الدكتور شريف شعبان.وقال شريف شعبان في تصدير الكتاب الجديد:"يتناول الكتاب تاريخ اليهود وأنبياءهم وعلاقتهم بمصر القديمة، بداية من ظهور أبوالأنبياء النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومكوثه بمصر ثم استيطان أبناء النبي يعقوب في أرضها تحت رعاية النبي يوسف الوزير ثم الخروج الأول والكبير على يد النبي موسى.ثم ينتقل الكتاب إلى رحلة اليهود عبر سيناء ودخولهم إلى أرض كنعان ليؤسسوا أول تجمع بها، متمثلًا في عصر القضاة ومملكة إسرائيل الموحدة ومنها تنفصل إلى مملكتي يهوذا واسرائيل، نعرف في ضوء تلك الفترة استعراض اوضاعهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعلاقتهم المتباينة مع المصريين على مر التاريخ القديم.يضم الكتاب مجموعة من الصور النادرة لآثار بني إسرائيل في مصر القديمة، إضافة للخرائط المختلفة التي توضح رحلتهم في الدخول والخروج من مصر.