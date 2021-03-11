رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» تعلن موعد الاختبار التكميلي للشهادة الإعدادية

الخميس 11/مارس/2021 - 08:29 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نورهان عبدالرحمن
طباعة
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طلاب الصف الثالث الإعدادي، الذين لم يجتازوا مادة أو أكثر أو لم يحصلوا على نسبة النجاح، سيتم عقد اختبار تكميلي لهم طبقا للجدول المعلن قبل اختبارات نهاية العام المقرر عقدها في شهر يونيو.

أما طلاب النقل الذين لم يجتازوا بعض المواد أو مادة أو المجموع، فلن يتم عقد أي اختبار تكميلي وسيتم احتساب نتيجة الطالب بعد الانتهاء من امتحانات آخر العام (الشهرية) وإذا اجتاز الطالب درجات النجاح فلن يحتاج إلى دور ثان.
«التعليم» تعلن موعد الاختبار التكميلي للشهادة الإعدادية
«التعليم» تعلن موعد الاختبار التكميلي للشهادة الإعدادية

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

حقيقة مد وقف تراخيص البناء للوحدات السكنية بالمحافظات

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

أول طلب لـ كارتيرون من إدارة الزمالك

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تمهيد الطرق الترابية

image description

حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بدمياط (صور)

image description

انطلاق اللجان السكانية بأسيوط وإدراج قرار تفعيلها

image description

ضبط صيدليات بها أدوية مهربة بدمياط

image description

جامعة أسيوط تستعد لإطلاق ورشتها الدولية لمنظار الصدر الجراحي

الأكثر قراءة

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

اضطرابات فى حالة الطقس الأسبوع المقبل.. و«الأرصاد» تُحذر المواطنين

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

رابط وزارة القوى العاملة لتسجيل العمالة المصرية بالخارج «سجل نفسك»

مقرر شهر مارس للصف الأول الإعدادي 2021

رامز جلال يواصل «رامز مريض نفسي» 2021 مع مطالب إيقافه.. والحكم 7 أبريل

الأحد.. الأرض على موعد مع ذروة شهب «جاما نورميدس»

أيام زمان

سقط مغشيًا عليه.. فنان شهير حمل فنانة بدينة لمسافة طويلة

«إنت اللي معندكش ملامح نصورها».. معارك محمد عوض مع المصورين

«اتهم بتهريب أموال معهما».. تفاصيل علاقة فريد الأطرش براقصتين يهوديتين

«حسنين ومحمدين»... قصة لحن «التعارف» بين الوسيمي وموسيقار الأجيال

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
عرابى وعبدالحميد الثانى
جمال طه
السعودية وانقلاب الحليف الأمريكى
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا «كيف ترى المرأة نفسها»
جلال حمام
نصيحة مواطن أمريكى لرئيس الولايات المتحدة
المزيد

الثقافة

النبي النائم.. خرافة صندوق الأسرار ونحت تمثال أبي الهول

عصام زكريا يكتب: «أنياب».. عندما اجتمع عدوية بعلي الحجار وحسن الامام بيوسف شاهين!

قريبًا.. «منافى الرب» على مسرح ثقافة الخارجة بالوادى الجديد

«يهود مصر القديمة» كتاب جديد لشريف شعبان عن دار الرواق