«التعليم» تعلن موعد الاختبار التكميلي للشهادة الإعدادية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طلاب الصف الثالث الإعدادي، الذين لم يجتازوا مادة أو أكثر أو لم يحصلوا على نسبة النجاح، سيتم عقد اختبار تكميلي لهم طبقا للجدول المعلن قبل اختبارات نهاية العام المقرر عقدها في شهر يونيو.أما طلاب النقل الذين لم يجتازوا بعض المواد أو مادة أو المجموع، فلن يتم عقد أي اختبار تكميلي وسيتم احتساب نتيجة الطالب بعد الانتهاء من امتحانات آخر العام (الشهرية) وإذا اجتاز الطالب درجات النجاح فلن يحتاج إلى دور ثان.