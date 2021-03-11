الكويت تسجل 1.505 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الخميس، تسجيل 1.505 حالة جديدة تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد– 19»، ليصل إجمالي أعداد المصابين إلى 205.893 منذ بداية الجائحة.وقالت الوزارة الكويتية، في بيانها اليوم، إنه تم تسجيل 1.080 حالة شفاء جديدة، ليبلغ إجمالي المتعافين 190.235، كما سجلت البلاد 4 وفيات جديدة، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 1.148 منذ بداية الجائحة.وأوضحت الوزارة أنه تم إجراء 8.780 مسحة جديدة، ليصل إجمالي المسحات إلى مليون و885 ألفًا و915 منذ بداية الجائحة، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تتلقى العلاج 14.510 حالة، وبلغ إجمالي الحالات في العناية المركزة 187 حالة.