فرص عمل بجامعة الأزهر

أعلنت جامعة الأزهر الشريف، اليوم، عن حاجتها لتعيين أمين مساعد الجامعة فرع البنات، مُشيرةً إلى انتهاء التقديم غدًا الجمعة الموافق 12 مارس الجاري.الشروط:– اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة.– امتلاك مهارات التوجيه والقيادة ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها.– قضاء مدة بينية مقدارها سنة على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الأدنى مباشرةً، أو قضاء مدة كلية تُقدر بـ18 عامًا لغير العاملين بالجهاز الإداري للدولة.– الحصول على مؤهل منساب للوظيفة.– أن يكون المُتقدم مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة.المستندات المطلوبة:– تقديم ما يثبت أن المتقدم لديه مهارات وقدرات ملائمة لطبيعة الوظيفة.– إرفاق ما يثبت إنجازاته السابقة.– تقديم مقترح لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسط إجراءاته بما يحقق رضا المواطنين.– بيان حالة معتمد من جهة العمل.– 4 صور شخصية حديثة.يُشار إلى أن جميع المستندات المطلوبة يُقدم الأصل منها بالإضافة إلى 4 صور.طريقة التقديم:يتم تسليم المستندات للأمانة الفنية للجنة اختيار شغل وظائف الإدارة العليا بمقر الإدارة العامة للجماعة على عنوان “جامعة الأزهر- شارع المخيم الدائم- مدينة نصر- مبنى إدارة الجامعة”.