فرص عمل بجامعة الأزهر
الخميس 11/مارس/2021 - 08:12 م
إسلام أبوالمجدطباعة
أعلنت جامعة الأزهر الشريف، اليوم، عن حاجتها لتعيين أمين مساعد الجامعة فرع البنات، مُشيرةً إلى انتهاء التقديم غدًا الجمعة الموافق 12 مارس الجاري.
الشروط:
– اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة.
– امتلاك مهارات التوجيه والقيادة ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها.
– قضاء مدة بينية مقدارها سنة على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الأدنى مباشرةً، أو قضاء مدة كلية تُقدر بـ18 عامًا لغير العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
– الحصول على مؤهل منساب للوظيفة.
– أن يكون المُتقدم مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة.
المستندات المطلوبة:
– تقديم ما يثبت أن المتقدم لديه مهارات وقدرات ملائمة لطبيعة الوظيفة.
– إرفاق ما يثبت إنجازاته السابقة.
– تقديم مقترح لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسط إجراءاته بما يحقق رضا المواطنين.
– بيان حالة معتمد من جهة العمل.
– 4 صور شخصية حديثة.
يُشار إلى أن جميع المستندات المطلوبة يُقدم الأصل منها بالإضافة إلى 4 صور.
طريقة التقديم:
يتم تسليم المستندات للأمانة الفنية للجنة اختيار شغل وظائف الإدارة العليا بمقر الإدارة العامة للجماعة على عنوان “جامعة الأزهر- شارع المخيم الدائم- مدينة نصر- مبنى إدارة الجامعة”.
الشروط:
– اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة.
– امتلاك مهارات التوجيه والقيادة ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها.
– قضاء مدة بينية مقدارها سنة على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الأدنى مباشرةً، أو قضاء مدة كلية تُقدر بـ18 عامًا لغير العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
– الحصول على مؤهل منساب للوظيفة.
– أن يكون المُتقدم مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة.
المستندات المطلوبة:
– تقديم ما يثبت أن المتقدم لديه مهارات وقدرات ملائمة لطبيعة الوظيفة.
– إرفاق ما يثبت إنجازاته السابقة.
– تقديم مقترح لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسط إجراءاته بما يحقق رضا المواطنين.
– بيان حالة معتمد من جهة العمل.
– 4 صور شخصية حديثة.
يُشار إلى أن جميع المستندات المطلوبة يُقدم الأصل منها بالإضافة إلى 4 صور.
طريقة التقديم:
يتم تسليم المستندات للأمانة الفنية للجنة اختيار شغل وظائف الإدارة العليا بمقر الإدارة العامة للجماعة على عنوان “جامعة الأزهر- شارع المخيم الدائم- مدينة نصر- مبنى إدارة الجامعة”.