8300 إصابة جديدة بكورونا فى الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، عن تسجيل 8300 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى (457،151) حالة، في أعلى حصيلة من الإصابات تسجل في يوم واحد منذ بدء انتشار الوباء في المملكة.وأفادت الصحة الأردنية- في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية- اليوم الخميس، بأن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 5169 بعد تسجيل 63 حالة جديدة.