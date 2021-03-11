«بحوث الصحراء» ينظم ورشة عمل حول رفع القدرة الإنتاجية للأراضي الرملية

افتتح الدكتور عبدالله زغلول- رئيس مركز بحوث الصحراء ورشة عمل تحت عنوان "رفع القدرة الإنتاجية لبعض الأراضي الرملية مع خفض الاستهلاك المائي بإقليم قناة السويس" بحضور النواب رؤساء الشعب البحثية ومجموعة من الباحثين بالمركز والضيوف من كلية الزراعة جامعة بنها.وأوضحت الدكتورة سحر محمد- رئيس الفريق البحثي، أن أهم محاور ورشة العمل تمثلت في تحسين الاستدامة الاقتصادية والبيئية لإنتاج المحاصيل الاستراتيجية بسيناء، والإدارة الجيدة لمياه الري في ظل ظروف نقص المياه لتعظيم الحفاظ على المياه في التربة الرملية مع الحفاظ على الإنتاجية من البطاطس وبنجر السكر لكل وحدة مساحة، وتحليل العوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، إلى جانب إمكانية تعميم هذه الدراسة بالمناطق الممثلة لمصر.وقال الدكتور عبد الله زغلول- رئيس المركز إن مشكلة نقص المياه والجفاف وتعرية التربة والتغيرات المناخية تعد من أخطر العوامل التى تهدد استدامة إنتاج المحاصيل الزراعية فى العالم عامة وفي مصر خاصة، وتعتبر هذه العوامل من أهم أسباب نقص إنتاج المحاصيل الهامة لأكثر من 50%، وبما أن مصر تمتلك أكثر من 95% من مساحتها أراضى رملية بالإضافة إلى مناخها الجاف ونصف الجاف لذا فإن هذه الأراضى تحتاج إلى كميات عالية من مياه الرى المستخدمة للزراعة فى ظل التغيرات المناخية السائدة.