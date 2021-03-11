إصابة شخصين سقطا من أعلى سقالة بمدينة رشيد فى البحيرة

أصيب شخصان منذ قليل، بكسور وكدمات وجروح متفرقة بجميع أنحاء الجسم إثر سقوطهما من أعلى سقالة بالمساكن الجديدة بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا يفيد سقوط شخصين من أعلى سقالة أثناء عملهم بإحدى العمارات السكنية الجديدة بمدينة رشيد.انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع الحادث وتبين من الفحص أنه أثناء قيام كل "أحمد عوض المنوفي" 26 سنة ومقيم بمدينة دمنهور،و"عبدالله علي سالم" 25 سنة ومقيم بمدينة دمنهور بالعمل أعلى سقالة بالمساكن الجديدة بدائرة المركز سقطا على الأرض وتم نقلهم إلى مستشفى رشيد العام لتلقى العلاج اللازم.تم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.