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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

قريبًا.. «منافى الرب» على مسرح ثقافة الخارجة بالوادى الجديد

الخميس 11/مارس/2021 - 07:37 م
منافي الرب
منافي الرب
ايهاب مصطفى
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تجرى هذه الأيام بروفات العرض المسرحي عن رواية منافي الرب للروائي أشرف الخمايسي، وذلك على مسرح قصر ثقافة الخارجة.

وقال المخرج المسرحي بكري عبدالحميد:"النص يطرح قضية فلسفة الموت والحياة وقيم التمسك بالعالم الذي صنعه أصحابه والرغبة في الونس بعيدًا عن العزلة والوحدة بعد الدفن، ويؤكد على أن كلا منا له منفاه الذي صنعه ليلجأ به للرب أو يهرب به من عذابات الحياة.

أضاف بكري، لـ"الدستور":" يتبقى دائمًا غناء العشق الأبدي لتفاصيل الحياة بكل ما تطرحه من عذابات ومآس لا نهاية لها.

يذكر أن بروفات العرض المسرحي "منافي الرب" بدأت يوم 22 فبراير ومن المزمع تقديم العرض في الأسبوع الاول من شهر إبريل على مسرح قصر ثقافة الخارجة.

يأتي العرض المسرحي "منافي الرب" في إطار خطة الإدارة العامة للمسرح التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة للموسم الحالي وقام بإعدادها مسرحيا بنفس الاسم الأديب بكري عبدالحميد والأشعار لخالد الطاهر والموسيقي والألحان لمنعم عباس واستعراضات مصطفي آمين والديكور والأزياء لداليا صالح والإخراج لأشرف النوبي.

أما عن فرقة قصر ثقافة الخارجة المسرحية فتتكون من، تقى مجدى طه، أحمد علاء الدين محمد، أسماء عادل، نورهان أسامة سيد، مؤمن عبدالباسط عبدالعاطي، إيناس أدهم أدم، أحمد كامل، حازم الشناوى، أبوطوق، إسلام ابراهيم، إسلام صالحين، مؤمن سيد سيد، محمود أحمد يونس، إبراهيم عبدالحليم، إيناس أدهم آدم، محمود علاء، أحمد سلطان، مارسيل هانى، عبدالعزيز قدرى، حسن رفقي، المنتصر بالله صفوت، محمد صابر، شهد أسامة سيد، ياسمين أسامة سيد، مصطفي دخلاوى، محمد سعد، رضا سعيد.
قريبًا.. «منافى الرب» على مسرح ثقافة الخارجة بالوادى الجديد
قريبًا.. «منافى الرب» على مسرح ثقافة الخارجة بالوادى الجديد
قريبًا.. «منافى الرب» على مسرح ثقافة الخارجة بالوادى الجديد
قريبًا.. «منافى الرب» على مسرح ثقافة الخارجة بالوادى الجديد
قريبًا.. «منافى الرب» على مسرح ثقافة الخارجة بالوادى الجديد
قريبًا.. «منافى الرب» على مسرح ثقافة الخارجة بالوادى الجديد

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