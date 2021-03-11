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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح: مبادرة «دكان الفرحة» أضافت البهجة لـ 15 فتاة (فيديو)

الخميس 11/مارس/2021 - 08:40 م
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
ياسمين شعيب
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قدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الشكر والتقدير نيابة عن جميع أهالى مطروح إلى صندوق "تحيا مصر" لمساهماته ومشاركاته العديدة والمتنوعة بالتعاون مع محافظة مطروح فى توفير مزيد من الخدمات لأهالى المحافظة فى عدد من المجالات خاصة الاجتماعية والإنسانية لتوفير مزيد من الحياة الكريمة.

وأوضح محافظ مطروح أن من ضمن مبادرات صندوق تحيا مصر مبادرة "دكان الفرحة" التى تم تنظيمها اليوم لتضيف مزيد من البهجة والفرحة لـ 15 فتاة من فتيات المحافظة والمساهمة فى توفير مستلزمات زواجهن، وذلك انطلاقا مما توليه الدولة من مبادرات لاستكمال مسيرة توفير حياة كريمة للمواطن المصري فى جميع المناطق.

وأضاف أن لم يكن حرص محافظة مطروح على تنظيم هذه الاحتفالية فى ظل تلك الظروف الطارئة التى يشهدها العالم مع جائحة كورونا إلا استكمالا لمشاركتها فى إدخال الفرحة والبهجة على قلوبهن من أجل بناء واستكمال بيت الزوجية، وتأسيس أسر صالحة قائمة على المحبة والتعاون بما يعود على المجتمع بالاستقرار.

وأشار إلى أن محافظة مطروح لا تألوا جهدا فى تقديم مزيد من العطاء والدعم لأبنائها المستحقين تحقيقًا للعدالة والمساواة بكل شفافية ومصداقية، مؤكدا تلبية مطالب فتيات مطروح بما يسهم فى توفير مزيد من الحياة الكريمة والفرحة لكم مرددا: "خالص التهانى القلبية لبناتى أصحاب عرس اليوم وأسركن".

واختتم: "خالص الشكر مرة أخرى لصندوق تحيا مصر على تعاونه المستمر والمثمر مع محافظة مطروح مع تطلعنا إلى مزيد من ذلك التعاون، لزيادة مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لأبنائها فى كافة المناطق".

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