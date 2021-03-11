رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الأسبوع المقبل.. «محلية النواب» تواصل مناقشتها لاشتراطات البناء

الخميس 11/مارس/2021 - 06:44 م
السيد شمس الدين
السيد شمس الدين
سعيدة عامر
طباعة
قال السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستواصل مناقشاتها الأسبوع المقبل لاشتراطات البناء، وستطالب وزير التنمية المحلية بالحضور للمجلس لبحث بعض المواد باشتراطات البناء محل الجدل، مشيرًا إلى أن الشارع المصري ينتظر اشتراطات البناء فيما يأمل البرلمان بأن تخرج للنور بشكل يحقق رضا المواطنين ومصلحة الدولة.

أضاف شمس الدين، لـ"الدستور" أنه لازال هناك بعض البنود محل الجدل حول اشتراطات البناء رغم أن لجنتي الإدارة المحلية والإسكان عقدتا اجتماعًا الأسبوع الماضي مع وزيري الإسكان والتنمية المحلية للاتفاق على الاشتراطات، مؤكدًا أهمية استثناء المحافظات التى ليس لها ظهير صحراوي مثل كفر الشيخ والغربية من شرط الارتفاع المحدد بسبعة طوابق ودور أرضي والسماح لهم بالتوسع الرأسي باعتباره الحل الوحيد.

كما أن الارتفاعات بالقرى محددة بـ4 طوابق، ما يجعل المواطنين مضطرين للاعتداء على الأراضي الزراعية وهو ما لا يمكن قبوله لذلك يجب السماح لهم بأن يكون الارتفاع مرة ونصف عرض الشارع كما اعترض على اشتراط ألا تقل واجهة المبنى عن 8 متر ونصف، وطالب عضو لجنة الإدارة المحلية، الحكومة بعدم إقرار اشتراطات البناء دون توافق حولها.

موضوعات متعلقة

اضطرابات فى حالة الطقس الأسبوع المقبل.. و«الأرصاد» تُحذر المواطنين

أول طلب لـ كارتيرون من إدارة الزمالك

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

رابط موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا في مصر ٢٠٢١

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تمهيد الطرق الترابية

image description

انطلاق اللجان السكانية بأسيوط وإدراج قرار تفعيلها

image description

ضبط صيدليات بها أدوية مهربة بدمياط

image description

جامعة أسيوط تستعد لإطلاق ورشتها الدولية لمنظار الصدر الجراحي

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف طريق «الهدار - الجمسة» بمدينة ساحل سليم

الأكثر قراءة

اضطرابات فى حالة الطقس الأسبوع المقبل.. و«الأرصاد» تُحذر المواطنين

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

أول طلب لـ كارتيرون من إدارة الزمالك

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

رامز جلال يواصل «رامز مريض نفسي» 2021 مع مطالب إيقافه.. والحكم 7 أبريل

الأحد.. الأرض على موعد مع ذروة شهب «جاما نورميدس»

معهد إيفو يرصد تراجعا في إنفاق الشركات الألمانية على البحث العلمي

عالم فيروسات: 13 الروسيين محصنون ضد كورونا

أيام زمان

سقط مغشيًا عليه.. فنان شهير حمل فنانة بدينة لمسافة طويلة

«إنت اللي معندكش ملامح نصورها».. معارك محمد عوض مع المصورين

«اتهم بتهريب أموال معهما».. تفاصيل علاقة فريد الأطرش براقصتين يهوديتين

«حسنين ومحمدين»... قصة لحن «التعارف» بين الوسيمي وموسيقار الأجيال

مقالات الرأي
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا «كيف ترى المرأة نفسها»
جلال حمام
نصيحة مواطن أمريكى لرئيس الولايات المتحدة
مدحت بشاى
الصوم الكبير وحضارة الحب
أحمد بهاء الدين شعبان
على رأسها ريشة!
المزيد

الثقافة

المركز القومي للترجمة يحتفل باليوم العربي للمكتبات

قريبًا.. «منافي الرب» على مسرح ثقافة الخارجة بالوادي الجديد

«استرداد طه حسين».. كتاب جديد لممدوح النابي

«الثقافي النمساوي» يعلن فتح باب التقديم لمنحة «كاتب مدينة جراتس»