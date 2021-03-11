الأسبوع المقبل.. «محلية النواب» تواصل مناقشتها لاشتراطات البناء

قال السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستواصل مناقشاتها الأسبوع المقبل لاشتراطات البناء، وستطالب وزير التنمية المحلية بالحضور للمجلس لبحث بعض المواد باشتراطات البناء محل الجدل، مشيرًا إلى أن الشارع المصري ينتظر اشتراطات البناء فيما يأمل البرلمان بأن تخرج للنور بشكل يحقق رضا المواطنين ومصلحة الدولة.أضاف شمس الدين، لـ"الدستور" أنه لازال هناك بعض البنود محل الجدل حول اشتراطات البناء رغم أن لجنتي الإدارة المحلية والإسكان عقدتا اجتماعًا الأسبوع الماضي مع وزيري الإسكان والتنمية المحلية للاتفاق على الاشتراطات، مؤكدًا أهمية استثناء المحافظات التى ليس لها ظهير صحراوي مثل كفر الشيخ والغربية من شرط الارتفاع المحدد بسبعة طوابق ودور أرضي والسماح لهم بالتوسع الرأسي باعتباره الحل الوحيد.كما أن الارتفاعات بالقرى محددة بـ4 طوابق، ما يجعل المواطنين مضطرين للاعتداء على الأراضي الزراعية وهو ما لا يمكن قبوله لذلك يجب السماح لهم بأن يكون الارتفاع مرة ونصف عرض الشارع كما اعترض على اشتراط ألا تقل واجهة المبنى عن 8 متر ونصف، وطالب عضو لجنة الإدارة المحلية، الحكومة بعدم إقرار اشتراطات البناء دون توافق حولها.