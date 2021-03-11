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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

«قتلوه حيًا وميتًا».. صفحة لـ نجيب محفوظ على «فيس بوك» تدافع عن «متحرش المعادي»

الخميس 11/مارس/2021 - 05:59 م
جريدة الدستور
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حاولت لجان جماعة الإخوان الإرهابية بث سمومها مجددا على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن هذه المرة بطريقة مختلفة، حيث أنشات صفحات على «فيسبوك» بأسماء شخصيات بارزة ومشهورة في مجالات مختلفة كالأدب والثقافة والفن لمحاولة اختراق صفوف الشعب المصري وزرع الفتنة من جديد.


آخر تلك الصفحات التي دشنتها لجان الجماعة الإرهابية كانت تحمل اسم أديب نوبل الكبير «نجيب محفوظ»، حيث تضم أقوالا ومقتطفات من أعمال روائية وقصصية لـ«أديب نوبل» لتجذب وتحصل على إعجابات ملايين المستخدمين.

تبدأ هذه الصفحات بنشر معلومات وصور مشاهير تحمل أسمائهم، لهم حتى تضمن المتابعات والإعجابات من رواد موقع التواصل الأزرق، ثم تبدأ بعد حصد ملايين الإعجابات في نشر وتمرير أفكار المتطرفة ومغلوطة بـ«بوستات» تحرم ما أحله الله، وتحمل صبغة متطرفة وأفكارا تكفيرية.



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