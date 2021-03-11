رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تعتبر جماعة مسلحة في الكونغو «منظمة إرهابية» تابعة لداعش

الخميس 11/مارس/2021 - 06:51 م
جماعة مسلحة في الكونغو
جماعة مسلحة في الكونغو «منظمة إرهابي
وكالات
طباعة
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم، أن جماعة «القوات الديمقراطية المتحالفة» المسلحة التي يشتبه أنها مسئولة عن مقتل مئات المدنيين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، هي منظمة إرهابية تابعة لتنظيم داعش، مشيرة أيضا إلى حركة جهادية في موزمبيق.

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إلى القوات الديمقراطية المتحالفة تحت اسم «داعش جمهورية الكونغو الديمقراطية» بقيادة «سيكا موسي بالوكو».

وأضافت واشنطن، مستندة إلى أرقام وردت في تقرير سلم للأمم المتحدة، أن هجمات هذه الجماعة «أوقعت أكثر من 849 ضحية مدنية في عام 2020» بإقليمي كيفو الشمالية وإيتوري.

وعلق السفير الأمريكي في كينشاسا، مايك هامر، بالقول إن إدارة بايدن تساند جهود الرئيس تشيسكيدي والحكومة الكونغولية الرامية إلى مواجهة الجماعات المسلحة والجماعات الإرهابية.

وأضاف: «علينا إلغاء تمويل هذه الجماعات».

وتابعت وزارة الخارجية أن «داعش- موزمبيق»، المعروفة أيضا باسم أنصار السنة (ومحليا باسم حركة الشباب موزمبيق)، قد تكون بايعت داعش اعتبارا من ابريل 2018 واعترفت بها نواة داعش على أنها منتسبة في اغسطس 2019".

وأوضحت: "منذ أكتوبر 2017 قد يكون داعش- موزمبيق، تحت قيادة أبوياسر حسن، قتل حوالى 1200 مدني".

وقالت إنه نتيجة لهذه التصنيفات تخضع الجماعات وقادتها للعديد من العقوبات الأميركية مثل تجميد أصول في الولايات المتحدة وعقوبات على "المؤسسات المالية الأجنبية" التي تقوم بتعاملات معها في الولايات المتحدة.

موضوعات متعلقة

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

رابط موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا في مصر ٢٠٢١

تأييد إدراج أبوتريكة و1528 قياديًا إخوانيًا بقوائم الإرهاب

قرينة الرئيس: مصر استطاعت تحقيق طفرة غير مسبوقة فى دعم وتمكين المرأة

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تمهيد الطرق الترابية

image description

انطلاق اللجان السكانية بأسيوط وإدراج قرار تفعيلها

image description

ضبط صيدليات بها أدوية مهربة بدمياط

image description

جامعة أسيوط تستعد لإطلاق ورشتها الدولية لمنظار الصدر الجراحي

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف طريق «الهدار - الجمسة» بمدينة ساحل سليم

الأكثر قراءة

اضطرابات فى حالة الطقس الأسبوع المقبل.. و«الأرصاد» تُحذر المواطنين

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

أول طلب لـ كارتيرون من إدارة الزمالك

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

رامز جلال يواصل «رامز مريض نفسي» 2021 مع مطالب إيقافه.. والحكم 7 أبريل

الأحد.. الأرض على موعد مع ذروة شهب «جاما نورميدس»

معهد إيفو يرصد تراجعا في إنفاق الشركات الألمانية على البحث العلمي

عالم فيروسات: 13 الروسيين محصنون ضد كورونا

أيام زمان

سقط مغشيًا عليه.. فنان شهير حمل فنانة بدينة لمسافة طويلة

«إنت اللي معندكش ملامح نصورها».. معارك محمد عوض مع المصورين

«اتهم بتهريب أموال معهما».. تفاصيل علاقة فريد الأطرش براقصتين يهوديتين

«حسنين ومحمدين»... قصة لحن «التعارف» بين الوسيمي وموسيقار الأجيال

مقالات الرأي
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا «كيف ترى المرأة نفسها»
جلال حمام
نصيحة مواطن أمريكى لرئيس الولايات المتحدة
مدحت بشاى
الصوم الكبير وحضارة الحب
أحمد بهاء الدين شعبان
على رأسها ريشة!
المزيد

الثقافة

المركز القومي للترجمة يحتفل باليوم العربي للمكتبات

قريبًا.. «منافي الرب» على مسرح ثقافة الخارجة بالوادي الجديد

«استرداد طه حسين».. كتاب جديد لممدوح النابي

«الثقافي النمساوي» يعلن فتح باب التقديم لمنحة «كاتب مدينة جراتس»