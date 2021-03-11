واشنطن تعتبر جماعة مسلحة في الكونغو «منظمة إرهابية» تابعة لداعش

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم، أن جماعة «القوات الديمقراطية المتحالفة» المسلحة التي يشتبه أنها مسئولة عن مقتل مئات المدنيين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، هي منظمة إرهابية تابعة لتنظيم داعش، مشيرة أيضا إلى حركة جهادية في موزمبيق.وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إلى القوات الديمقراطية المتحالفة تحت اسم «داعش جمهورية الكونغو الديمقراطية» بقيادة «سيكا موسي بالوكو».وأضافت واشنطن، مستندة إلى أرقام وردت في تقرير سلم للأمم المتحدة، أن هجمات هذه الجماعة «أوقعت أكثر من 849 ضحية مدنية في عام 2020» بإقليمي كيفو الشمالية وإيتوري.وعلق السفير الأمريكي في كينشاسا، مايك هامر، بالقول إن إدارة بايدن تساند جهود الرئيس تشيسكيدي والحكومة الكونغولية الرامية إلى مواجهة الجماعات المسلحة والجماعات الإرهابية.وأضاف: «علينا إلغاء تمويل هذه الجماعات».وتابعت وزارة الخارجية أن «داعش- موزمبيق»، المعروفة أيضا باسم أنصار السنة (ومحليا باسم حركة الشباب موزمبيق)، قد تكون بايعت داعش اعتبارا من ابريل 2018 واعترفت بها نواة داعش على أنها منتسبة في اغسطس 2019".وأوضحت: "منذ أكتوبر 2017 قد يكون داعش- موزمبيق، تحت قيادة أبوياسر حسن، قتل حوالى 1200 مدني".وقالت إنه نتيجة لهذه التصنيفات تخضع الجماعات وقادتها للعديد من العقوبات الأميركية مثل تجميد أصول في الولايات المتحدة وعقوبات على "المؤسسات المالية الأجنبية" التي تقوم بتعاملات معها في الولايات المتحدة.