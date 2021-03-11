الأحد.. «دينية الشيوخ» تعقد اجتماعها الأول لوضع خطة العمل

تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور يوسف عامر، اجتماعها الأول بحضور جميع الأعضاء يومي الأحد والإثنين المقبلين.وقال رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف إن اللجنة تناقش في اجتماعها الأول الذي يعقد بمقر المجلس، خطة العمل في دور الانعقاد العادي الأول، تمهيدًا لعرضها على المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ.وعقد الدكتور يوسف عامر اجتماعًا موسّعًا مع أمانة اللجنة بمقر المجلس، في أول يوم عمل له، بعد فوزه برئاسة اللجنة خلال الانتخابات الداخلية التي أجريت بالأمس.وقال عامر إنه تعرف على العاملين في أمانة اللجنة عن قرب وبحث معهم تحديد مهام عملهم ومسئولياتهم، ورسم سياسة العمل وآلياته خلال الفترة المقبلة، ليتمكن أعضاء اللجنة من أداء عملهم وواجباتهم على الوجه الأكمل.وأعلن يوسف عامر أنه بدأ في إعداد مقترح لخطة العمل في دور الانعقاد الأول تمهيدًا لعرضها ومناقشتها مع السادة أعضاء اللجنة، ثم عرضها على رئيس مجلس الشيوخ.