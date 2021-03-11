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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الصحة السعودية: اللقاحات المعتمدة فعالة وآمنة

الخميس 11/مارس/2021 - 06:48 م
الدكتور محمد العبد
الدكتور محمد العبد العالي
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قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، إن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" بلغ مليونًا و706 آلاف و455 شخصًا في مراكز اللقاح في المملكة التي تبلغ قرابة الـ500 مركز.

وأوضح العالي- في بيان وفقًا لوكالة الأنباء السعودية، اليوم- أن الوزارة لا تزال ترصد تذبذبًا في تسجيل الحالات المؤكدة والحرجة، منوهًا بأن الالتزام بالإجراءات الاحترازية سيسهم في التحكم بشكل أقوى لتحقيق الوصول للاتجاهات الإيجابية.

ودعا الجميع إلى سرعة المبادرة للحصول على اللقاح من خلال تطبيق "صحتي"، مبينًا أن المملكة حريصة على اختيار أفضل اللقاحات، مشيرًا إلى أن التوسع في إعطاء اللقاح امتد إلى تطعيم المرضى في منازلهم.

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