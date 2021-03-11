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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح أول مركز تكنولوجي بقرية طيبة في البحيرة

الخميس 11/مارس/2021 - 07:05 م
مركز تكنولوجي بقرية
مركز تكنولوجي بقرية طيبة في البحيرة
البحيرة معوض هويدى
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افتتح المحاسب مجدي ابراهيم رئيس مركز ومدينة الدلنجات، أول مركز تكنولوجي بقرية طيبة، وتم تدريب العاملين بالقرية على التعامل مع منظومة المركز التكنولوجي للتسهيل على المواطنين في أداء خدمتهم بصورة مميكنة في المدة المحددة قانونيا لتلقي طلبات المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم للتصالح في مخالفات البناء وتوصيل كافة المرافق.

كما أكد رئيس المركز على تسهيل الإجراءات وسرعة إنجاز الطلبات لتخفيف الازدحام والتيسير على المواطنين، وكذلك العمل على توعية المواطنين بضرورة الاستفادة بالقانون والتي تنتهي نهاية شهر مارس لتقنين أوضاعهم وتحقيق الاستقرار، وإنهاء كافة المشاكل المتعلقة بمخالفات البناء.

يأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتفعيل قانون التصالح، وتقديم كافة التسهيلات للمتقدمين بطلبات التصالح في مخالفات البناء رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩م.
افتتاح أول مركز تكنولوجي بقرية طيبة في البحيرة
افتتاح أول مركز تكنولوجي بقرية طيبة في البحيرة
افتتاح أول مركز تكنولوجي بقرية طيبة في البحيرة
افتتاح أول مركز تكنولوجي بقرية طيبة في البحيرة
افتتاح أول مركز تكنولوجي بقرية طيبة في البحيرة
افتتاح أول مركز تكنولوجي بقرية طيبة في البحيرة

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