حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بدمياط (صور)

تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالتصدي لمكامير الفحم المخالفة، والالتزام التام بتطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية، واستكمالا للجهود التى بذلتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة متولى حسنين وإدارة شئون البيئة بالديوان العام برئاسة المهندس محمد الدالى، على مدار الفترة الماضية وذلك لإزالة لمكامير الفحم المخالفة، وملاحقة المخالفين، تم تنفيذ حملة مكبرة اليوم الخميس، بالتعاون مع جهاز شئون البيئة بالمنصورة للتأكد من التزام المكامير المطورة بالاشتراطات المحددة فى هذا الشأن.حيث تم عمل قياسات بيئية للمكامير وذلك باستخدام أحدث الأجهزة المخصصة لذلك، تم تحرير محاضر تجاه المكامير غير الملتزمة بهذه الإجراءات، كما بدأت الجهات المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تم رصده من مخالفات، فضلًا عن إزالة المكامير الأرضية المخالفة.