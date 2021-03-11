غدًا.. قطع المياه عن 6 مناطق بمدينة أسوان لمدة 10 ساعات

تنقطع مياه الشرب عن عدد من المناطق بمدينة أسوان، مساء غد الجمعة، نظرًا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ أعمال ربط خط الانحدار الجديد بكورنيش النيل.ويشمل قطع مياه الشرب المناطق التالية: ( طريق الكورنيش من مصر للطيران وحتى جامع النصر بجميع تفريعاته – شارع عباس فريد – الشارع الجديد – الشواربى القديم – منطقة السلطان أبوالعلا ).ويبدأ انقطاع المياه اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء باكر الجمعة وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالى السبت.وتهيب محافظة أسوان المواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.