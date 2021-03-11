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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزيرة الصناعة تفتح الدورة 15 لمعرض القاهرة الدولي للجلود

الخميس 11/مارس/2021 - 06:23 م
نيفين جامع
نيفين جامع
دعاء أبو العزم
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افتتحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اليوم، فعاليات الدورة 15 لمعرض القاهرة الدولي للجلود، الذي تنظمه غرفة صناعة الجلود بالتعاون مع شركة «بيراميدز»، ويقام في الفترة من 11 إلى 13 مارس الجاري بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر.

وقال جمال السمالوطي رئيس الغرفة: إن معرض الجلود هذا العام يشارك فيه نحو 74 شركة مصرية إلى جانب مشاركة لشركتين من تركيا وشركة إيطالية، وكذلك عارضين من سوريا، فضلًا عن مشاركة زائرين من ليبيا والعراق ولبنان.

وأضاف أن هناك إقبالًا كبيرًا على معرض هذا العام، حيث سيسهم بشكل كبير في مواجهة حالة الركود التي يعاني منها قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أدى إلى تراجع الإنتاج إلى 15% فقط، مؤكدًا أنه من الموقع أن يسهم هذا المعرض والتقاء الصناع به إلى زيادة حجم الإنتاج إلى 25% بنهاية 2021.

وأوضح رئيس غرفة صناعة الجلود أن المعرض يقام على مساحة 2500 متر مربع، موضحًا أنه يُعد من أهم المعارض المتخصصة في صناعة وتجارة الجلود في الشرق الأوسط، ويهدف لزيادة التكامل بين الصناعات الجلدية في مصر وزيادة صادرات القطاع.

وأكد رئيس الغرفة حرص الغرفة على جذب بعثة مشتريين من عدة دول "ليبيا، العراق، الأردن، سوريا، السعودية"، خاصة مع بعد قرار السعودية بوقف استيراد المنتجات التركية، مما يعد فرصة للمنتجات المصرية للتواجد بقوة في السوق السعودي.

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