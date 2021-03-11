السعودية تنهى استعدادات «مخالب الصقر 3» مع القوات الأمريكية

أنهت القوات البرية الملكية السعودية كل الاستعدادات لانطلاق التمرين المشترك "مخالب الصقر 3" بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات البرية الأمريكية.ومن المقرر أن تنطلق فعاليات التمرين المشترك بين القوات السعودية والقوات الأمريكية خلال الأسبوع القادم في المنطقة الشمالية الغربية بالمملكة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".يأتي ذلك امتدادًا للتمارين المشتركة بين البلدين بهدف تعزيز توافق العمل والتعاون العسكري المشترك بينهما، وتبادل الخبرات والمفاهيم ورفع الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية.