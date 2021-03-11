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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس «سياحة النواب» تلتقي رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الصربية

الخميس 11/مارس/2021 - 07:06 م
النائبة نورا على
النائبة نورا على
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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التقت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب اليوم الخميس، دراجان ماركوفيتش رئيس حزب صربيا الفريدة ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية الصربية المصرية ببرلمان صربيا، وبحضور النائب محمد محمد عبد المقصود وكيل اللجنة.

فى مستهل اللقاء رحبت النائبة نورا على، دراجان ماركوفيتش، وأكدت على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وصربيا وحرص مجلس النواب على تنمية العلاقات الثنائية والبرلمانية بين البلدين، مؤكدة أن الانتخابات البرلمانية تمت بشكل ديمقراطى، وهناك تمثيل كبير للشباب وأسر الشهداء، وللمرأة بنسبة 25% طبقا للدستور وبرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت أن مجلس النواب المصري قام ببدء مهامه الرقابية بقوة بالاستماع إلى بيان رئيس مجلس الوزراء، وكذلك استمع أعضاء المجلس خلال الجلسات العامة إلى بيانات السادة الوزراء وخطتهم المستقبلية، وقامت لجنة السياحة والطيران المدنى بدعوة وزيري السياحة والآثار، والطيران المدنى للتأكد من خطتهما وما تم منها على أرض الواقع وإعداد تقرير بذلك.

وخلال اللقاء أشارت النائبة نورا على إلى جهود الدولة المصرية وحجم الإنجازات التي تمت على أرض الواقع فيما يخص البنية التحتية والعمل من أجل الأسر الأكثر احتياجًا، بالإضافة للعاصمة الإدارية الجديدة وإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى الجمهورية الجديدة بشكلها المتطور والحضارى وحديثه عن افتتاح الحى الحكومي، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل من أجل حياة أفضل وهناك اهتمام بصحة المواطن المصري، بالفعل تم القضاء على فيروس (c)، وأيضًا فى القريب العاجل من فيروس كورونا.

وأكدت رئيس لجنة السياحة بالنواب أن مصر نجحت فى الموازنة بين مواجهة جائحة كورونا من جهة، وتأمين معدلات تنمية اقتصادية متميزة، حيث حققت مصر معدل نمو يتجاوز 3% رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها العالم؛ نتيجة الجهود الهائلة التى قامت بها مصر لاحتواء الجائحة الصحية والاقتصادية والاجتماعية بما يجعلها نموذجًا يحتذى به.

وأضافت النائبة نورا على إلى تطلع اللجنة للمزيد من التطوير فى المستقبل القريب بما يحقق مصالح البلدين، والعمل على تعزيز العلاقات الثنائية، ومنها العلاقات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، لترتقى لمستوى العلاقات السياسية بين البلدين، بالإضافة إلى تعزيز التشاور حول الملفات ذات الأهمية المشتركة، وتطلعنا إلى تعزيز التعاون التجاري بين البلدين فى الفترة المقبلة، وخاصة فى القطاع الزراعى، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة.

وأكد دراجان ماركوفيتش أن مصر وصربيا تربطهما علاقات مميزة، مشيدًا بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسى وإنجازاته على أرض الواقع خاصة بالنسبة للعاصمة الإدارية الجديدة والتي تعد بمثابة جمهورية جديدة، حيث إنها تضم مبنى البرلمان والمبانى الحكومية، بالإضافة للمبادرات الصحية التي أطلقها سيادته لصالح المواطن المصرى والقضاء على فيروس (C).

وأضاف "دراجان ماركوفيتش" أن لديهم عددا من متاحف الشمع والتى يوجد بها تماثيل لثلاث شخصيات بارزة من الشرق الأوسط منهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، مما يوضح مدى الحب المتبادل بين الشعبين الصربي والمصري، وأن هذه المتاحف يقوم بزيارتها عدد كبير من السائحين والمواطنين الصرب.

وقدم ماركوفيتش التحية إلى رئيس مجلس النواب المصري.

وفى نهاية اللقاء وجه وفد البرلمان الصربى الدعوة لمجلس النواب المصرى لزيارة صربيا.

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